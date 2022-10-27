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09:30 (мск), источник: ТАСС

«Айлендерс» победили «Рейнджерс» в матче НХЛ. Сорокин провел первую «сухую» игру в сезоне

«Айлендерс» выиграли со счетом 3:0, Сорокин сделал 41 сейв.

Айлендерс
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Источник: Reuters

ТАСС, 27 октября. «Нью-Йорк Айлендерс» дома обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на четверг.

Заброшенными шайбами отметились Кайл Палмьери (29-я и 56-я минуты), Джош Бэйли (46).

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 41 бросок и провел первый матч «на ноль» в сезоне. Для 27-летнего вратаря этот матч стал 11-м «сухим» за карьеру в НХЛ. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин провел игру в запасе.

«Рейнджерс» занимают шестое место в таблице Столичного дивизиона, набрав восемь очков. «Айлендерс» с шестью очками идут седьмыми. Следующий матч «Рейнджерс» проведут 29 октября в гостях против «Далласа», «Айлендерс» в тот же день на выезде сыграют с «Каролиной».

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3:0
0:0, 1:0, 2:0
Рейнджерс
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