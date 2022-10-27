«Айлендерс» победили «Рейнджерс» в матче НХЛ. Сорокин провел первую «сухую» игру в сезоне

ТАСС, 27 октября. «Нью-Йорк Айлендерс» дома обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла в ночь на четверг.

Заброшенными шайбами отметились Кайл Палмьери (29-я и 56-я минуты), Джош Бэйли (46).

Российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин отразил 41 бросок и провел первый матч «на ноль» в сезоне. Для 27-летнего вратаря этот матч стал 11-м «сухим» за карьеру в НХЛ. Голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестеркин провел игру в запасе.