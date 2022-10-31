Российского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Панарина признали первой звездой дня в НХЛ

ТАСС. 31 октября. Российский нападающий клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин был признан первой звездой игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом в понедельник сообщает пресс-служба НХЛ.

В ночь на понедельник Панарин набрал три (одна шайба + две передачи) очка в матче против «Аризоны», встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу команды из Нью-Йорка.