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09:27 (мск), источник: ТАСС

Российского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Панарина признали первой звездой дня в НХЛ

Нападающий в игре против «Аризоны» забросил шайбу и отдал две результативные передачи.

Аризона
Рейнджерс
Анахайм
Торонто
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Источник: AP 2022

ТАСС. 31 октября. Российский нападающий клуба «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин был признан первой звездой игрового дня регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом в понедельник сообщает пресс-служба НХЛ.

В ночь на понедельник Панарин набрал три (одна шайба + две передачи) очка в матче против «Аризоны», встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу команды из Нью-Йорка.

Второй звездой был признан американский форвард «Анахайма» Тревор Зеграс, на его счету хет-трик в победном матче против «Торонто» (4:3 ОТ), третьей — американский нападающий «Миннесоты» Мэтт Болди, который оформил дубль и помог своей команде победить в матче против «Чикаго» (4:3, после серии буллитов).

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Аризона
2:3
0:0, 2:2, 0:1
Рейнджерс
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