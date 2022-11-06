Овечкин установил рекорд НХЛ по голам за одну команду

Рекорд ранее держал канадец Горди Хоу, долгие годы игравший за «Детройт Ред Уингз» (786 голов за одну команду, завершил карьеру в 1980 году, умер в 2016 году).

Овечкина поздравил владелец «Вашингтон Кэпиталз» Тед Леонсис. «Как сильно мы благословлены? Спасибо тебе, Алекс. История пишется заново», — написал американский бизнесмен в Twitter.

37-летний россиянин занимает третье место в списке лучших снайперов НХЛ. Он уступает по голам только Уэйну Гретцки (894) и Горди Хоу (801). Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года. Он трехкратный чемпион России (2008, 2012, 2014), обладатель Кубка Стэнли (2018) и Кубка Гагарина (2013).