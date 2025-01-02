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Хоккеист «Колорадо» Ничушкин пропустит из-за травмы минимум неделю

Нападающий получил повреждение в прошлом матче с «Виннипегом».

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 2 января. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо» Валерий Ничушкин пропустит минимум неделю из-за травмы. Об этом сообщил главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар, комментарий которого в соцсети Х приводит журналист Джесси Монтано.

Ничушкин получил повреждение нижней части тела в прошлом матче в столкновении с форвардом «Виннипега» Логаном Стэнли. После этого россиянин не смог продолжить игру и покинул площадку на 36-й минуте встречи, которая завершилась победой «Колорадо» со счетом 5:2.

29-летний Ничушкин в текущем сезоне набрал 17 очков (11 шайб + 6 передач) в 21 матче. В январе прошлого года россиянин покинул расположение «Колорадо» на неопределенный срок для прохождения программы помощи игрокам НХЛ, хоккеист объяснил это желанием «решить свои проблемы и предотвратить любые негативные последствия раз и навсегда». 14 мая пресс-служба НХЛ сообщила, что Ничушкин переведен на третий этап программы помощи игрокам и будет отстранен от матчей на шесть месяцев. В начале ноября он вернулся к тренировкам в общей группе.

Колорадо
5:2
1:0, 1:2, 3:0
Виннипег
Хоккей, НХЛ, Неделя 14
1.01.2025, 04:00 (МСК UTC+3)
Ball Arena, 18094 зрителя
Главные тренеры
Джаред Беднар
Скотт Арниел
Вратари
Маккензи Блэквуд
Эрик Комри
(Эрик Комри, Эрик Комри)
1-й период
11:51
Арттури Лехконен
(Самуэль Жирар, Джош Мэнсон)
17:03
Колин Миллер
2-й период
30:20
Расмус Купари
(Нил Пионк, Морган Бэррон)
36:37
Девон Тэйвз
(Логан О`Коннор, Кэйл Макар)
38:32
Габриэль Виларди
(Логан Стэнли, Нино Нидеррайтер)
3-й период
47:22
Кейси Миттельштадт
(Джонатан Друэн, Джош Мэнсон)
58:31
Микко Рантанен
(Нэйтан Маккиннон, Йоэль Кивиранта)
59:53
Росс Колтон
(Джонатан Друэн)
Лучшие игроки матча
Статистика
0
Штрафное время
2
1
Игра в большинстве
0
0
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Колорадо
НХЛ: таблица и календарь