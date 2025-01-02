Хоккеист «Колорадо» Ничушкин пропустит из-за травмы минимум неделю

29-летний Ничушкин в текущем сезоне набрал 17 очков (11 шайб + 6 передач) в 21 матче. В январе прошлого года россиянин покинул расположение «Колорадо» на неопределенный срок для прохождения программы помощи игрокам НХЛ, хоккеист объяснил это желанием «решить свои проблемы и предотвратить любые негативные последствия раз и навсегда». 14 мая пресс-служба НХЛ сообщила, что Ничушкин переведен на третий этап программы помощи игрокам и будет отстранен от матчей на шесть месяцев. В начале ноября он вернулся к тренировкам в общей группе.