Хоккеист «Колорадо» Ничушкин пропустит из-за травмы минимум неделю

ВАШИНГТОН, 2 января. /ТАСС/. Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо» Валерий Ничушкин пропустит минимум неделю из-за травмы. Об этом сообщил главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар, комментарий которого в соцсети Х приводит журналист Джесси Монтано.
Ничушкин получил повреждение нижней части тела в прошлом матче в столкновении с форвардом «Виннипега» Логаном Стэнли. После этого россиянин не смог продолжить игру и покинул площадку на 36-й минуте встречи, которая завершилась победой «Колорадо» со счетом 5:2.
29-летний Ничушкин в текущем сезоне набрал 17 очков (11 шайб + 6 передач) в 21 матче. В январе прошлого года россиянин покинул расположение «Колорадо» на неопределенный срок для прохождения программы помощи игрокам НХЛ, хоккеист объяснил это желанием «решить свои проблемы и предотвратить любые негативные последствия раз и навсегда». 14 мая пресс-служба НХЛ сообщила, что Ничушкин переведен на третий этап программы помощи игрокам и будет отстранен от матчей на шесть месяцев. В начале ноября он вернулся к тренировкам в общей группе.