Ротенберг назвал задачу сборной России по хоккею на ОИ в Пекине
Задача мужской сборной России по хоккею на Олимпиаде 2022 года в Пекине — завоевать золотые медали, что позволит команде опередить канадцев по числу побед на Играх, заявил первый
Задача мужской сборной России по хоккею на Олимпиаде 2022 года в Пекине — завоевать золотые медали, что позволит команде опередить канадцев по числу побед на Играх, заявил первый
В пятницу было объявлено, что Валерий Брагин занял пост главного тренера сборной России. На посту главного тренера «молодежки» его сменил Игорь Ларионов.
«Наша задача — выиграть 10-е олимпийское золото в Пекине и обойти канадцев, с которыми у нас сейчас по девять побед», — сказал Ротенберг в ходе
«Мы работаем много лет вместе с Брагиным, совместно прогрессируем и развиваемся. Мы понимаем, куда мы идем, какая цель основная у нас. Мы видим, что наш хоккей все больше похож на то, что мы хотим видеть. Мы хотим доминировать весь матч, играть в тотальный хоккей, современный хоккей. Хотим развивать игроков, при этом показывая максимальный результат. Хотим, чтобы, к примеру, тройка (Кирилл) Марченко — (Иван) Морозов — (Василий) Подколзин из (петербургского) СКА показывала такой хоккей, в какой играла тройка (Владимир) Крутов — (Игорь) Ларионов — (Сергей) Макаров, тройка (Александр) Могильный — (Сергей) Федоров — (Павел) Буре», — отметил он.
Зимняя Олимпиада в Пекине должна пройти с 4 по 20 февраля 2022 года.