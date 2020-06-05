Ротенберг назвал задачу сборной России по хоккею на ОИ в Пекине

«Наша задача — выиграть 10-е олимпийское золото в Пекине и обойти канадцев, с которыми у нас сейчас по девять побед», — сказал Ротенберг в ходе онлайн-конференции.

«Мы работаем много лет вместе с Брагиным, совместно прогрессируем и развиваемся. Мы понимаем, куда мы идем, какая цель основная у нас. Мы видим, что наш хоккей все больше похож на то, что мы хотим видеть. Мы хотим доминировать весь матч, играть в тотальный хоккей, современный хоккей. Хотим развивать игроков, при этом показывая максимальный результат. Хотим, чтобы, к примеру, тройка (Кирилл) Марченко — (Иван) Морозов — (Василий) Подколзин из (петербургского) СКА показывала такой хоккей, в какой играла тройка (Владимир) Крутов — (Игорь) Ларионов — (Сергей) Макаров, тройка (Александр) Могильный — (Сергей) Федоров — (Павел) Буре», — отметил он.