«НХЛ хочет поехать на Олимпиаду, но может отказаться за неделю до старта». Третьяк — об Играх в Пекине, сборной России и реформах в КХЛ

За океаном будут до последнего тянуть с решением по поездке на ОИ

— Самый актуальный вопрос на сегодняшний день — предстоящая Олимпиада. Что говорят ваши интуиция и знания — НХЛ точно едет в Пекин?

— Для начала, пользуясь случаем, хочу поздравить «Спорт-Экспресс» от лица ФХР с 30-летним юбилеем. Это большое событие. Желаю вам удачи и новых побед.

По поводу Олимпиады у меня информации побольше, чем у вас. НХЛ хочет поехать в Пекин. Для ее боссов на первом месте стоит бизнес, поэтому Китай им интересен. Договоренности по многим вопросам уже достигнуты, ведь и МОК очень важно иметь на Играх лучших спортсменов мира. Особенно в связи с тем, что крупнейшие спонсоры и значительная часть аудитории турнира сосредоточены в Северной Америке. За матчами с участием звезд НХЛ оттуда будут пристально следить.

Но пандемия вносит свои сложности. Сначала в переговорном процессе с МОК участвовали руководители НХЛ, потом в дело вступил профсоюз. Если кто-то из игроков заболеет коронавирусом, то им должны компенсировать потерянные деньги от пропуска матчей регулярного чемпионата после возвращения с Олимпиады домой. Это позиция профсоюза. Представляете, о каких суммах может пойти речь, если заболеют десять шведов, пять финнов, а еще канадцы и американцы? У всех вирус протекает по-разному. Можно и на пару недель выбыть, и на месяц.

— Вся проблема именно в этом пункте?

— Да, именно он тормозит все остальное. С одной стороны, сборные Канады и США уже назначили главных тренеров, показывая, что хотят принять участие в Олимпиаде. С другой — НХЛ разработала два проекта календаря на будущий сезон.

— Это еще актуально?

— НХЛ может отказаться ехать на другой край света за неделю до открытия Олимпийских игр. Даже наличие договоренностей ничего не гарантирует, если в Китае снова будет бушевать пандемия. Сейчас цифры зараженных коронавирусом там небольшие, но никто не знает, что случится завтра или зимой.

— Европейские федерации по данному вопросу имеют свое мнение?

— Мы относимся к нему с опаской. ИИХФ установила временной лимит для принятия решения — конец августа. Думаю, что НХЛ в этот срок не ответит и скажет, что станет ждать до последнего. Сделает так, как только сама считает нужным.

— Вас раздражает задержка с принятием финального решения?

— Скажу более интеллигентно — волнует. В Европе свой календарь, и для нас тоже важна определенность. Если в Пекин приезжают все энхаэловцы, то необязательно делать такой большой перерыв во внутреннем чемпионате. Это касается и Швеции, и Германии, и Дании, и России. Мы начнем готовить к турниру две команды — планы А и Б. Первая — из игроков НХЛ, вторая — их тех, кто выступает в КХЛ.

— Получается, что вторая команда соберется и будет ждать своей судьбы почти до старта Олимпиады?

— Нет, представление о том, поедет ли НХЛ в Китай, мы получим пораньше — ближе к февралю. Напомню, что перед Сочи на всякий случай также готовили два состава. Хоккеисты, выступавшие тогда в КХЛ, тренировались перед турниром в Казани.

— На тот момент вроде не было серьезных опасений с приездом энхаэловцев.

— Были. В реальности получился неплохой опыт. Это был ближайший резерв, который позднее сыграл за сборную. А если сейчас за неделю скажут, что НХЛ не будет? Мы не можем не поехать на Олимпиаду. Кто знает, какие будут в феврале международные отношения между США и Китаем? Политика тоже играет свою роль.

— Прошлая Олимпиада показала, что шансы нашей сборной на медаль выше, если будет только российский состав, а НХЛ никуда не поедет. Вам по-прежнему хочется видеть в Пекине всех сильнейших?

— Тут трудно дать однозначный ответ. В спорте всякое бывает. Когда мы ехали на чемпионат мира в Ригу, то наши шансы на победу считались выше, чем у других. Многие эксперты списывали канадцев со счетов. Их команда раскачивалась долго.

Но даже если изучить индивидуальную статистику тех, кто в сборную Канады приехал из НХЛ, то она лучше, чем у наших ребят, выступающих в той же лиге. Например, больше шайб забросили. Слабых канадцев не бывает. Известный бард Александр Розенбаум, начитавшись журналистов, даже сказал, что Канаду низвели до уровня Уганды.

— Мы считали, что наша сборная сильная.

— Без НХЛ наши шансы на медали будут повыше. Но и на турнире с участием всех сильнейших сборная России способна собрать хороший состав и неплохо выступить.

Кем из тренеров усилят сборную?

— Известна огромная роль Рене Фазеля в том, что НХЛ согласилась приезжать на Олимпиады. Кроме того, при его поддержке Россия получила право на проведение домашних Олимпиады и чемпионата мира по футболу, не говоря уже про различные хоккейные турниры. С его уходом с поста президента ИИХФ мы многое потеряем?

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— Он проработал на посту главы ИИХФ более 20 лет и многое сделал для развития хоккея. Я помню, как Рене лично участвовал в переговорах с НХЛ, добившись того, чтобы на Олимпиаду стали приезжать все лучшие игроки. Он всегда находился в контакте с заокеанскими партнерами. С ними очень сложно договариваться, поскольку НХЛ все время действует с позиции силы.

Фазель — дипломат, умел находить общий язык. Россия на выборах президента ИИХФ всегда голосовала за него. Благодаря ему наша страна получила возможность неоднократно проводить крупные турниры в разных возрастных категориях. В 2023-м Россия примет и взрослый чемпионат мира в Санкт-Петербурге, и молодежный в Омске и Новосибирске. Рене понимает, что мы проведем все соревнования на отличном уровне.

Я сказал Фазелю, что жалею о его уходе. Дело не в отношении к России. Как большой профессионал, Рене еще мог принести пользу мировому хоккею. Но он сам считает, что проработал на своем посту очень долго, и хочет сменить амплуа. С преемником мы обязательно наладим хороший контакт. Россия входит в хоккейную элиту. С нами обязательно надо считаться.

— Канадцы под Олимпиаду собрали в штаб всех сильнейших — Джона Купера, Барри Тротца и других. Сейчас свободны два лучших российских тренера последних лет: Олег Знарок и Игорь Никитин. Они рассматриваются в сборную? Ведь на такой турнир надо звать не только лучших игроков, но и сильнейших специалистов.

— У меня встречный вопрос. Почему они сейчас без работы?

— Это вопрос к клубам. И Знарок, и Никитин совсем недавно добивались больших успехов.

— Оба — большие профессионалы, но и у них есть слабые стороны. Два года в «Спартаке» показали, что Знарок не сумел поднять команду на новый уровень. Фактически с ним не стали продлевать контракт.

Никитин не выполнил задачу занять с ЦСКА только первое место. Он хороший специалист, но в ключевой момент финала Кубка Гагарина команда не забила ни одного гола в двух матчах. Я не помню, чтобы с армейцами на этой стадии такое раньше было.

— Кто лучше их?

— У нас есть Брагин, команда, состав. Укрепление тренерского штаба будет происходить в зависимости от того, кто именно из хоккеистов поедет на Олимпиаду. Для НХЛ — план А, для КХЛ — план Б.

— Знарок и Никитин имеют шансы войти в штаб?

— Мы ни на ком крест не ставим. Перед принятием решения все взвешиваем — и старые заслуги, и новые. Названные вами люди уже работали в сборной. Их возможности нам хорошо понятны. Будут на Олимпиаде игроки из НХЛ — значит, возьмем специалиста, имеющего североамериканский опыт. Не поедут — обойдемся местными специалистами.

— Сергей Гончар, хорошо работавший в «Питтсбурге», в поле вашего зрения?

— Кандидатура очень хорошая. Мы ее имеем в виду. Будет Сергей свободен от обязательств перед каким-нибудь клубом НХЛ — договориться с ним окажется легче. Но всех секретов пока рассказывать не стану — будем действовать по ситуации. К октябрю — ноябрю точно определимся.

— Алексей Жамнов будет находиться на скамейке сборной России?

— Знаю его давно и очень хорошо — как хоккеиста и как человека. Еще с того времени, когда он был капитаном в «Чикаго». Тогда европеец в такой роли считался большой редкостью. Алексей и сейчас работает на сборную, отвечая за селекцию. Представить, что Жамнов снова окажется на скамейке, можно. Он и на Кубке мира работал, и на Олимпиаде в Пхенчхане. Опытный человек. К тому же у него хорошая коммуникация с Брагиным.

— Кубок Гагарина выиграл Боб Хартли, который уже несколько лет как не востребован в НХЛ, оказавшись сильнее всех российских специалистов. В ближайшем будущем реально появление в качестве главного тренера сборной России иностранца?

— Хартли и в НХЛ не был худшим, выиграв Кубок Стэнли с «Колорадо». Я его очень хорошо знаю. Но на сегодняшнем этапе не допускаю, что какой-нибудь иностранец возглавит сборную. На Олимпиаде надеемся на своих тренеров. Насчет будущего не хотел бы загадывать.

— Тренером вратарей может стать швед Стефан Перссон, поскольку Рашит Давыдов ушел из сборной.

— Сначала я бы хотел сказать большое спасибо Рашиту Давыдову, которого хорошо знаю и нахожусь с ним в контакте. Он и моему внуку Максиму много помогал. Мне, как понимаете, вратарская позиция близка. Дай бог Давыдову здоровья. Это очень ответственный специалист, многое сделавший для наших вратарей. А что касается шведа, то мы говорим не о позиции главного тренера. Не он определяет тактику и состав, а только выбирает голкипера на матч.

— Даже я понимаю, что делать ставку надо на Василевского. Кого вы бы взяли из голкиперов вместе с ним?

— Давайте Андрею пожелаем удачи. Бобровский тоже прекрасный хоккеист, но сезон на сезон не приходится. Кто будет выглядеть сильнее, тот и поедет. У нас огромный выбор на эту позицию. Только в Северной Америке в разных лигах выступает полтора десятка наших вратарей. Самое главное, чтобы кандидаты были здоровы.

Мое мнение — только рекомендация. Если бы я определял состав, то, возможно, выбирал бы других. Тогда мне и за команду отвечать, и зарплату другую надо платить. (Улыбается.) Но я — президент ФХР, отвечаю за другие вещи.

Позовут ли в Пекин Панарина?

— Какой результат для сборной России можно будет признать приемлемым с учетом того, что в формате «лучшие против лучших» последний раз медаль была в 2002 году?

— Всегда ставим цель выиграть золото. Но в современной ситуации серебряная или бронзовая медали станут достойным результатом. Самое главное — качество игры. Можно попасть в призеры и одновременно остаться недовольным уровнем показанного хоккея. Или ярко взять бронзу и уехать в хорошем настроении. Если все будут ложиться под шайбу, ловить ее зубами, то ни у одного болельщика не возникнет серьезных упреков к команде. Одна ошибка, неправильное судейское решение или игровой нюанс могут сказаться на итоговом результате. При хорошей игре и большой самоотдаче вопросов к ребятам не будет.

Это в мое время был круговой турнир, почти исключающий сюрпризы. На дистанции нам тогда приходилось проще. Сейчас можно вылететь в четвертьфинале, и никто не вспомнит, как ты играл в группе. И наоборот. Вспомните сборную Канаду на последнем чемпионате мира.

— Есть ли у вас надежда, что до Олимпиады амнистируют Кузнецова?

— Это была бы потрясающая новость. К сожалению, мы ничего не можем сделать. Пытались, но нам сразу сказали, что без вариантов. Я вот тоже сейчас нахожусь под санкциями из-за запрета ВАДА. Кто только не писал в мою защиту — и американцы, и канадцы, и международная федерация. Объясняли, что депутат Госдумы — не министр, а представляет жителей определенного региона. Мне куда-то поехать, как недавно в Латвию, можно только с разрешения высшего руководства принимающей страны.

Так же и с Китаем — должны дать добро его первые лица. А вот финны уже сказали, что премьер-министр разрешит мне приехать на чемпионат мира, но не в составе официальной делегации. Только как болельщику. Хотя я отработал 12 лет в МОК вместе с его нынешним президентом Томасом Бахом. Это несправедливо! Наказывают всех, вплоть до депутатов, а не только людей, принимающих допинг. В МОК многие были в шоке от этого решения.

— Политическая позиция Панарина может привести к его непопаданию в сборную?

— У нас позиция такая — сильнейшие должны играть. Вот и все. Те, кто будет выглядеть сильнее и обойдется без травм, получат приглашение в независимости от своих политических взглядов.

— Радулова давно не вызывали в сборную России. С ним есть давний конфликт?

— Он часто травмируется и половину последнего сезона не играл. Будет здоров и в хорошей форме — тоже получит шанс. Почему нет? Я еще раз подчеркну, что каждый тренер хочет победить. И я хочу, и вы тоже хотите.

Взгляды на политику — личное дело каждого. Но раз Панарин самый сильный, то должен помочь команде. Мне нужно радовать российских болельщиков результатом.

— У Овечкина взгляды, прямо противоположные Панарину. Как они будут сидеть в одной раздевалке?

— Всех объединяет одно — то, что они выйдут с российским триколором на груди.

— Название не вернут?

— Нет, наверное, будет так же, как и на летней Олимпиаде. Зачем это заставляют прятать — не понимаю. И так понятно, что спортсмены представляют Россию.

Был удивлен назначению Федорова

— ЦСКА и вы лично были против ведения жесткого потолка. Однако в КХЛ выросла интрига, появился новый чемпион, в нынешнее межсезонье подтянулось несколько команд. Вам по-прежнему не нравится эта реформа?

— Все осталось по-прежнему. В финале, как и недавно, снова встречались «Авангард» и ЦСКА.

— Прошел всего год с момента введения жесткого потолка.

— Дальше тоже ничего не поменяется. Пока я не увидел, чтобы потолок привнес что-то новое. Мы только потеряли возможность приглашать в Россию кого-то из игроков, выступающих в НХЛ. В наших интересах переманить оттуда как можно больше хоккеистов. Нам надо побеждать на чемпионате мира, поэтому лучше иметь здесь как можно больше сильных кандидатов в сборную России.

— От сезона сенсаций не ждете?

— Претенденты все те же — ЦСКА, «Ак Барс», «Авангард». Может, и «Магнитка» подтянется.

— А «Трактор»?

— Состав в Челябинске собрали хороший. Неплохо выглядели. Но смогут ли удержаться после такого старта? Спорт — непредсказуемая штука. Тот же «Авангард» прошлый сезон начинал не очень хорошо, но потом стал добавлять с каждой игрой, сильно выступил в плей-офф и завоевал Кубок Гагарина. Молодцы!

— ЦСКА, наверное, был бы не прочь вернуть Капризова хотя бы на сезон, через какое-то время может освободиться Гусев. Жесткий потолок даже в теории лишает возможности их звать, либо придется давать им не самые огромные деньги. Надо ли делать послабления ради фигур такого уровня и выводить по одной звезде за потолок?

— Можно даже двух звезд вывести из-под потолка. Но только высокого уровня, которые нам нужны для чемпионата мира или Олимпиады, если туда не приедут энхаэловцы. Такое предложение с нашей стороны будет.

Если бы Капризов вернулся, то это здорово. Болельщик ходили бы на него смотреть, как раньше на Харламова. Кирилл действует в неординарной манере. Не только забивает, но и какие пасы раздает! Он один из немногих у нас, кто может обыгрывать соперников за счет индивидуальных действий, как Харламов в свое время. К сожалению, что-то похожее в КХЛ сейчас редко увидишь.

— Подчеркну, что я говорил о возможности варианта, ведь сам Капризов пока не изъявлял желания вернуться в ЦСКА.

— Все равно клубы были бы в равных условиях — звезду могли бы позвать хоть ЦСКА, хоть «Авангард», хоть «Спартак».

— Ничего себе вы про «Спартак» задвинули!

— Это право распространялось бы на все клубы.

— ЦСКА прямо перед выходом из отпуска поменял главного тренера. Назначение Федорова выглядит спонтанным, поэтому переубедите меня, что со стороны решение не выглядит как риск и авантюра.

— Не буду переубеждать. Это решение руководства. В ЦСКА ставят только одну задачу — выиграть Кубок Гагарина. В клубе премиальные полагались лишь за чемпионство в отличие от других команд. То, что ЦСКА играл не в атакующий хоккей, очевидно. О чем можно говорить, если в финале команда так мало забивает — от силы один-два гола, а то и совсем ничего. Неужели у соперника такие сильные голкиперы? Конечно, нет. Нацеленности на ворота не хватило, вся игра шла в углах, бросков совершали мало.

Хотя для меня решение заменить Никитина на Федорова перед самым выходом из отпуска тоже стало неожиданностью. Я хорошо знаю Сергея как игрока. Мы с ним часто сидели вместе на матчах ЦСКА и обсуждали каждый момент. Он очень сильно разбирается в тактике, в игровых нюансах. Но понимать происходящее и критиковать, глядя на процесс со стороны, легче всего. Влиять самому на каждого хоккеиста, давать определенные указания тому или иному звену — уже очень сложно. Только сезон покажет, сможет ли Федоров справиться с новой для себя должностью.

— Ментально он готов к этому вызову?

— Обсудим в конце сезона. По своим данным готов. Но не каждый хороший игрок становится сильным тренером.

— Есть похожий пример с Игорем Ларионовым, который неожиданно пришел в тренерскую профессию почти в 60 лет. Пока не все получается.

— Да, не все. Но Федоров в отличие от Ларионова находился внутри команды — работал генеральным менеджером, помогал на тренировках Дмитрию Квартальнову, постоянно присутствовал на матчах. Тогда как Игорь больше скаут и агент. Он не имел такой же практики, как Федоров. Ларионов грамотный, знает хоккей, но в тесном контакте с командой ранее не был.