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13:34 (мск), источник: "Российская газета"

Новосибирская полиция начала проверку после драки на хоккейном матче

Сотрудники полиции проводят проверку инцидента на матче любительской хоккейной лиги Новосибирска. Как рассказали «РГ» в пресс-службе областного ГУ МВД, в зоне скамейки запасных произошла драка между болельщиком и одним из игроков.

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Первое сообщение в правоохранительные органы поступило из больницы, куда обратился пострадавший спортсмен. Позже он сам написал заявление в полицию. Известно, что конфликт, обернувшийся серьезной дракой, произошел на стадионе «Фламинго» в Кировском районе Новосибирска.

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На льду сошлись игроки команд «Драйв-2» и «Кристалл Обьгэс-2», пострадавший выступал в составе первой команды. Впрочем, судя по свидетельствам очевидцев в соцсетях, он сам и стал инициатором рукоприкладства, первым нанеся удар одному из болельщиков. За того вступились товарищи, и в итоге все переросло в массовое побоище.

Оценку произошедшему намерены дать и в самой Лиге любительского хоккея Новосибирска. Там отметили, что в ближайшее время случай будет рассмотрен на специальном собрании в областной федерации хоккея. Сейчас специалисты отбирают фото- и видеоматериалы, зафиксировавшие конфликт. «Лига совместно со всеми специалистами ФХР категорически против подобных аморальных действий и сделает все возможное, чтобы хоккей был чистым», — пообещали в объединении.

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