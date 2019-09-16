Новосибирская полиция начала проверку после драки на хоккейном матче

Первое сообщение в правоохранительные органы поступило из больницы, куда обратился пострадавший спортсмен. Позже он сам написал заявление в полицию. Известно, что конфликт, обернувшийся серьезной дракой, произошел на стадионе «Фламинго» в Кировском районе Новосибирска.

На льду сошлись игроки команд «Драйв-2» и «Кристалл Обьгэс-2», пострадавший выступал в составе первой команды. Впрочем, судя по свидетельствам очевидцев в соцсетях, он сам и стал инициатором рукоприкладства, первым нанеся удар одному из болельщиков. За того вступились товарищи, и в итоге все переросло в массовое побоище.