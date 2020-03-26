Российский хоккеист впал в кому после похода в ресторан

По информации издания, 16 марта Ермишин вместе с одноклубниками отмечал окончание международного чемпионата. В конце вечера спортсмен один вышел в холл. Спустя некоторое время его в бессознательном состоянии обнаружили товарищи по команде. Приехавшие на место происшествия медики зафиксировали у Ермишина перелом черепа. Он был госпитализирован в одну из московских больниц, где перенес две операции по трепанации черепа и впал в кому.