Это секретное оружие великого Тарасова поднимало сборную СССР на подвиги. Оно работало безотказно | Источник: РИА "Новости"

Анатолий Тарасов был не обычным тренером. Наставника ЦСКА и сборной СССР часто называли «фонтаном эмоций и страстей» и неповторимым артистом. Поэтому его обожали все репортеры и журналисты. Если бы Анатолий Владимирович стал не хоккеистом, а актером театра, то ему бы и там не было равных. Олимпийский чемпион очень часто использовал свой артистизм на благо команды. Нужно спровоцировать конфликт прямо посреди матча, чтобы разбудить и завести подопечных? Нет проблем. Необходимо жестко и прилюдно отчитать хоккеиста за проступок, дабы дать понять другим игрокам, что так поступать нельзя? Тарасов разыграет целый спектакль, который произведет на хоккеистов неизгладимое впечатление. Неспроста многие его подопечные рассказывали, что на тренировку Анатолий Владимирович брал не только методические пособия, но и сборник стихов Чехова.

Одним из излюбленных приемов Тарасова в управлении хоккеистами было пение. Да-да, именно пение. Впервые он использовал этот инструмент на одном из чемпионатов мира 1960-х годов. Об этом рассказывал форвард советской сборной Вячеслав Старшинов:

«Тарасов пел перед дебютной игрой на одном из чемпионатов мира в середине 1960-х “Врагу не сдается наш гордый варяг”. Но пел не в перерыве матча, тем самым, пытаясь завести нас, не на публику, а больше для того, чтобы успокоить себя. Самое поразительное в этой истории, было то, что во время исполнения первого куплета Тарасов вдруг отошел в туалет и слова знаменитой песни были мне слышны уже оттуда. Вышел он довольный, при этом совершая какие-то движения ладонями рук, то, складывая их, то отпуская. Прямо как буддист. Видели это немногие. Но оценили то, как тренер настраивается на долгий турнир. Но это не главное. У каждого, как говорится, свои бабочки летают в голове. Главное, что у нас команда была — супер».

Нечто подобное произошло на чемпионате мира 1971 года. После второго периода решающего матча турнира сборная СССР проигрывала шведам. Как рассказывал сам Анатолий Владимирович, ему показалось, что к тому моменту он уже исчерпал весь свой запас слов и энергии. Он всячески пытался встряхнуть игроков, сделать что-то необычное, чтобы вывести их из ступора. Но ему это никак не удавалось. Тогда он решил прибегнуть к секретному оружию и неожиданно для всех запеть в раздевалке. И этот план сработал.

«Проигрывали шведам, настроение соответствующее. В перерыве, придя в раздевалку, ожидали от Тарасова разноса. Чернышев при любых обстоятельствах был более сдержан и интеллигентен, а Анатолий Владимирович мог высказаться на самых высоких тонах. Пришли понурые, головы опустили. Чернышев сказал нормальные слова в своем стиле. Потом предоставил слово Тарасову. Последовала мхатовская пауза, мы сжались в комок. И вдруг он как запоет: “Ты не вейся, черный ворон, над моею головой! Ты добычи не дождешься, я солдат еще живой!” Сначала все ничего не поняли, потом оживились, подняли глаза, начали переглядываться. А Тарасов спел пару куплетов и говорит: “Пошли, мальчишки!” И больше ничего. За всю историю, думаю, у него такая установка была впервые в жизни. И, может, это совпадение, а может, психологический прием подействовал — после того “Черного ворона” мы смогли ту игру переломить и выиграть. А она была очень важная…», — вспоминал двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев.

В одном из интервью Вячеслав Фетисов подтверждал, что в арсенале Анатолия Владимировича действительно был такой прием. На молодежном чемпионате мира 1978 года, который проходил в Квебеке, Тарасов снова использовал этот скрытый «допинг». Он зашел в раздевалку и спел гимн Советского Союза. После чего советская молодежь разорвала Швецию и Канаду во главе с Гретцки, став чемпионами мира.