Захаров не исключает натурализации иностранных хоккеистов для белорусской сборной к ЧМ в Минске

«Если будут игроки достойные, почему нет?», — сказал Михаил Захаров, отвечая на вопрос о том, возможна ли натурализация игроков к чемпионату мира. Главный тренер сборной считает, что «на данный момент это даже нужно сделать».
Больше всего волнует вратарская позиция. «Третий вроде бы есть, первого, второго вратаря мы не видим», — отметил Михаил Захаров. В сборной Казахстана, в частности, 14 натурализованных хоккеистов, ожидается еще два, что является большим подспорьем.
Что касается результатов на ЧМ-2021 в Минске, от белорусской сборной ожидают максимальной отдачи, поэтому предстоит много работы. «Не будет одноразовых тренировок, а только двухразовые. Я сказал и Костицыным, что в таком режиме будем работать. Они готовы. Одна тренировка ничего не дает», — заключил главный тренер сборной.