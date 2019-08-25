Захаров не исключает натурализации иностранных хоккеистов для белорусской сборной к ЧМ в Минске

«Если будут игроки достойные, почему нет?», — сказал Михаил Захаров, отвечая на вопрос о том, возможна ли натурализация игроков к чемпионату мира. Главный тренер сборной считает, что «на данный момент это даже нужно сделать».

Больше всего волнует вратарская позиция. «Третий вроде бы есть, первого, второго вратаря мы не видим», — отметил Михаил Захаров. В сборной Казахстана, в частности, 14 натурализованных хоккеистов, ожидается еще два, что является большим подспорьем.