Нужен ли сборной Казахстана по хоккею участник Матча звезд в АХЛ?
Венгерский клуб ДВТК для усиления состава пригласил бывшего нападающего «Барыса» Мартена
Венгерский клуб ДВТК для усиления состава пригласил бывшего нападающего «Барыса» Мартена
Имя Мартена
А сейчас играет в Словакии во втором звене венгерского клуба ДВТК, который бьется за выход в
Его приглашение еще может актуально, если сильнейшие центрфорварды «Барыса» откажутся по
Нужнее национальной команде защитники или вратари. С нападающими все же ситуация получше. Не сыграет на мировом турнире Атте Охтамаа, ведь он с финским гражданством, кто тогда будет охранять зону за Дарреном Дицем, активно подключающегося к атаке?
Таким образом, у
В свое время Мартена приглашали на Матч всех звезд АХЛ, а сейчас он может дебютировать в элитном раунде за сборную Казахстана. В 36 лет. Возможно стоило оставить Боченски, раз возраст не показатель. Если
Напомним, элитный раунд чемпионата мира в мае 2020 года примет Швейцария. Казахстан попал в группу В, где сыграет с Латвией, Норвегией, США, Россией, Финляндией, Италией и Швейцарией.