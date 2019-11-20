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19:49 (мск), источник: Vesti.kz

Нужен ли сборной Казахстана по хоккею участник Матча звезд в АХЛ?

Венгерский клуб ДВТК для усиления состава пригласил бывшего нападающего «Барыса» Мартена Сен-Пьера, и тот уже отметился результативными действиями. 36-летний уроженец Канады может играть за сборную Казахстана, но есть ли необходимость приглашать опытного исполнителя, когда есть выбор в исполнителях? Подробнее — в материале корреспондента Vesti.kz.

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Имя Мартена Сен-Пьера с Казахстаном связано с сезона 2015/2016 — он пришел в «Барыс» и не затерялся. В первое звено он пробиться не мог, ведь там блистали Найджел Доус, Дастин Бойд и Брэндон Боченски, но вслед за ними разместился весьма комфортно с 24 очками. Было у него еще пару неплохих сезонов в Казахстане.

А сейчас играет в Словакии во втором звене венгерского клуба ДВТК, который бьется за выход в плей-офф, но пока в эту зону не входит. Нужен ли такой игрок национальной сборной Казахстана в элитном раунде? Вместе с национальной командой Сен-Пьер прошел два турнира в первом дивизионе, но готов ли к встреч с сильнейшими сборными планеты?

Его приглашение еще может актуально, если сильнейшие центрфорварды «Барыса» откажутся по какой-либо причине от ЧМ-2020. Дастин Бойд, Кертис Волк, Антон Сагадеев и Аркадий Шестаков с Дмитрием Шевченко готовы к системе Андрея Скабелки. На них, в первую очередь, будет сделана ставка. Приедут игроки из казахстанских клубов в ВХЛ, и там тоже могут оказаться потенциальные участники «элиты».


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Нужнее национальной команде защитники или вратари. С нападающими все же ситуация получше. Не сыграет на мировом турнире Атте Охтамаа, ведь он с финским гражданством, кто тогда будет охранять зону за Дарреном Дицем, активно подключающегося к атаке?

Таким образом, у Сен-Пьера два пути в сборную Казахстана. Это отказ кого-нибудь из лидеров или выдающиеся результаты в сильнейшей лиге Словакии. И первый вариант кажется предпочтительнее, ведь под вопросом приезд Доуса, например. Его примеру могут последовать и другие натурализованные исполнители.

В свое время Мартена приглашали на Матч всех звезд АХЛ, а сейчас он может дебютировать в элитном раунде за сборную Казахстана. В 36 лет. Возможно стоило оставить Боченски, раз возраст не показатель. Если Сен-Пьер получит все же приглашение в сборную.

Напомним, элитный раунд чемпионата мира в мае 2020 года примет Швейцария. Казахстан попал в группу В, где сыграет с Латвией, Норвегией, США, Россией, Финляндией, Италией и Швейцарией.

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