Молодежная сборная Беларуси по хоккею готовится к чемпионату мира, который пройдет в «Чижовка‑Арене»

Минское «Динамо» в чемпионате КХЛ проигрывает всем подряд. В Лиге чемпионов «Юность» с треском уступила немцам. Сборная едва сумела выползти из первого дивизиона в высший свет… А не за горами ведь чемпионат мира‑2021, который пройдет в Минске! И какие, скажите пожалуйста, нас там ждут результаты с такой игрой?

Наставление от главного тренера Дмитрия Дудика.



В этот момент хочется почувствовать себя Леликом из «Бриллиантовой руки» и пробасить: «Клев будет такой, что клиент позабудет обо всем на свете!» И назло пессимистам ободряюще улыбнуться во все тридцать два. А чтобы уж совсем у них зуд по коже пошел, предположить, что в самое ближайшее время белорусский хоккей выйдет из крутого пике, в которое угодил, и начнет набирать высоту. Вернее, уже начал. Но пока это заметно не всем. Однако если взять в руки телескоп и посмотреть вооруженным глазом, то мы увидим, как говорил небезызвестный лектор, одну, две, три звездочки… Лучше всего, конечно, пять! Самое приятно, что они у нас есть, и коньяк здесь совсем ни при чем.



Новое поколение белорусских хоккеистов, которое мы увидим на льду «Чижовка‑Арены» на следующей неделе, разительно отличается от многих предыдущих. Это факт. Не будем вдаваться в нюансы профессиональной подготовки, оценивать мастерство катания и владения клюшкой, исполнение бросков и применение дриблинга (оставим это на долю специалистов, хотя и тут есть на что обратить внимание даже дилетанту), но психология у этих ребят явно другая. Они все родились в 2000‑х — дети XXI века! Открытые миру и не имеющие комплекса аутсайдера, воспитанные в других условиях и вскормленные новыми возможностями. У нынешней молодежной сборной Беларуси перспективы действительно большие.



Беларусь — Швеция — 3:4, Беларусь — Швейцария — 5:4, Чехия — Беларусь — 3:4, Беларусь — Финляндия — 4:3, Швейцария — Беларусь — 5:4 (в овертайме)… Два последних года наша юниорская сборная выступала в элитном дивизионе и не просто из него не вылетала, а давала бой признанным фаворитам. На прошлом первенстве команда и вовсе заняла 5‑е место, повторив рекордный исторический результат.



Костяк этого коллектива сбит годами, мальчишки уже привыкли не взирать на авторитеты с открытыми ртами, понимая, что на льду все равны.



В апреле 2018‑го мы впервые, по большому счету, открыли для себя имена этих парней, удивившись их боевитости и хорошей спортивной наглости. На юниорском чемпионате мира в России они не выглядели мальчиками для битья, а пытались играть со всеми на равных с позиции силы, набивая шишки, но смело заявляя о себе. Владислав Колячонок, Илья Соловьев, Никита Пышкайло, Алексей Протас, Илья Казьянин, Владимир Алистров, Илья Крылович, Илья Усов, Евгений Оксентюк, Павел Ажгирей… Они и сейчас в строю, снова в команде, бьют копытом, вышибая изо льда искры. Повзрослевшие, более опытные, понюхавшие пороху заокеанских лиг и мужского хоккея, но хочется верить, что по‑прежнему мотивированные к достижению больших целей. Каждый из них не устает отмечать, что поступательно движется к мечте, знает пароль и видит ориентир: не гонится за сиюминутной финансовой выгодой, а хочет заиграть в Национальной хоккейной лиге. И теперь даже утопия, высказанная однажды главой Белорусской федерации хоккея Геннадием Савиловым о том, что через 10 лет в НХЛ будет играть 50 белорусских хоккеистов, уже не кажется столь явной химерой.