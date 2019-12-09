Норвежцы победили словенцев в матче открытия молодежного ЧМ в Минске

Норвежские хоккеисты открыли счет уже на пятой минуте периода. Первую шайбу турнира в Минске забросил Ларс Христиан Родне. После этого норвежцы провели еще несколько опасных атак, но до конца стартового отрезка матча счет не изменился.

Во втором периоде норвежцы взялись за дело еще более рьяно. Спустя минуту с небольшим отличился Понтус Финстад, а затем Сандер Фроберг, сделав счет 3:0. На этом команды не остановились и обменялись еще пятью взятиями ворот. На три точных броска скандинавов балканцы ответили двумя шайбами, установив окончательный счет матча в пользу северян.