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15:10 (мск), источник: БЕЛТА

Норвежцы победили словенцев в матче открытия молодежного ЧМ в Минске

9 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Норвегии обыграла сверстников из Словении в матче открытия молодежного чемпионата мира в Минске со счетом 6:2 (1:0, 5:2, 0:0), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Норвежские хоккеисты открыли счет уже на пятой минуте периода. Первую шайбу турнира в Минске забросил Ларс Христиан Родне. После этого норвежцы провели еще несколько опасных атак, но до конца стартового отрезка матча счет не изменился.

Во втором периоде норвежцы взялись за дело еще более рьяно. Спустя минуту с небольшим отличился Понтус Финстад, а затем Сандер Фроберг, сделав счет 3:0. На этом команды не остановились и обменялись еще пятью взятиями ворот. На три точных броска скандинавов балканцы ответили двумя шайбами, установив окончательный счет матча в пользу северян.

Вслед за командами Норвегии и Словении на лед «Чижовка-Арены» выйдут датчане и латвийцы. Завершит первый игровой день молодежного чемпионата мира (Д1А) поединок белорусских и австрийских хоккеистов, который начнется в 19:30.

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