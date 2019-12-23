Россия лишилась снайпера и суперсвязки. Потери сборных перед МЧМ-2020
Дмитрий Завгородний блистал вместе с Александром Ховановым на Суперсерии, а потом сломал ключицу.
Дмитрий Завгородний блистал вместе с Александром Ховановым на Суперсерии, а потом сломал ключицу.
Молодёжный чемпионат мира стартует 26 декабря — сборные завершают подготовку к турниру и скоро назовут окончательные составы. Многие команды понесли ощутимые потери, в том числе и команда России.
Россия
Андрей Свечников, Дмитрий Завгородний
Свечников — как раз тот случай, когда можно было даже не посылать запрос в «Каролину». Андрей уже перерос молодёжный уровень и стремительно прогрессирует на профессиональном. Кто же отпустит второго номера драфта НХЛ, лучшего бомбардира команды в этом сезоне и человека, который поставил на уши всю НХЛ, забросив в этом сезоне две шайбы в стиле лакросс? Этот гол уже практически официально сменил название с «мичиганского» или «гола Гранлунда» на «гол Свечникова». «Никакой возможности пригласить Свечникова не было. В том году выходили, с нами даже не стали разговаривать. А сейчас он ведущий игрок клуба», — сказал Валерий Брагин. В форме с двуглавым орлом на груди Свечников теперь сможет сыграть только за национальную команду.
Есть у России и более обидные потери — Дмитрий Завгородний, чья связка с Александром Ховановым ярко блеснула на Суперсерии. Нападающего «Римуски» отцепляли и в прошлом году, но тогда он был на год младше и проиграл конкуренцию Денисенко, Коваленко и Марченко, а теперь сразу же после Суперсерии сломал ключицу. Это действительно серьёзная потеря, в этом году Брагин серьёзно рассчитывал на Завгороднего.
Ещё один перелом, но уже ноги, выкосил и нападающего «Магнитки» Никиту Рожкова, который в этом сезоне дебютировал в КХЛ. Однако не факт, что нападающий прошёл бы в итоговый состав, даже если бы был полностью здоров.
Финляндия
Еспери Котканиеми, Каапо Какко, Антон Лунделл
Двое лучших финских нападающих 2000 и 2001 года рождения за Финляндию на этом молодёжном первенстве не сыграют. Второй номер драфта НХЛ-2019 Каапо Какко, который забил золотой гол в финале МЧМ-2019, пока ещё адаптируется к НХЛ, набирает не так много очков за «Рейнджерс» и является худшим в команде по показателю полезности, но из
Аналогично и Котканиеми остаётся в «Монреале». Еспери вообще ни разу не играл на МЧМ — в 2018-м он не попал в окончательный состав, летом 2018-го в «Суоми» надеялись, что финский центр не пробьётся в НХЛ и сможет помочь молодёжке, но Котканиеми взял и пробился. Год спустя, конечно, ни у кого уже не возникало вопроса, где будет играть Еспери в конце декабря. А в начале месяца он к тому же получил сотрясение мозга.
Единственная потеря, которую нельзя было предвидеть заранее, — это Антон Лунделл. И потеря серьёзная — нападающий ХИФКа уже выигрывал золото ЮЧМ и МЧМ и рассматривался как одна из главных звёзд команды и центр
Швеция
Расмус Далин, Адам Боквист, Якоб Олофссон
Расмус Далин впервые сыграл на МЧМ в 16 лет, став самым молодым игроком в истории молодёжной сборной Швеции. В 17 он стал лучшим защитником турнира, в 18 был выбран под первым номером на драфте НХЛ и дебютировал за «Баффало». Сейчас Далин — четвёртый бомбардир «Сэйбрз» и один из ведущих защитников команды.
В этом году Швеция не досчиталась ещё одного атакующего игрока обороны (впрочем, в обороне у них всё равно всё отлично). Расмуса Сандина из «Торонто» на МЧМ отпустили — почему нет, если сейчас он играет в АХЛ, а вот Адама Боквиста из «Чикаго» — нет. Боквист начинал сезон в АХЛ, но в начале ноября его вызвали в основу, и сейчас он уже играет в первой паре обороны и выходит на большинство.
Есть потери и в линии атаки, в первую очередь это касается Якоба Олофссона. Он сыграл на МЧМ-2019, правда, тогда ничем не впечатлил, но в этом сезоне добился большого прогресса, играя в Шведской лиге за «Шеллефтео». Но его сезон омрачился травмами — сначала сотрясением, теперь, возможно, ещё одним. Шведам повезло, что «Виннипег» отпустил состава Давида Густафссона, а то в центре всё было бы совсем печально.
В последних товарищеских матчах не играла одна из главных звёздочек шведской команды Лукас Рэймонд. Он заболел, но остаётся в составе и тренируется. Его участие до сих пор под вопросом.
Канада
Кирби Дах, Ноа Добсон
Сборная Канады собрала отличные нападение и оборону. Никто не травмирован (даже Алексис Лафренье восстановился после повреждения, а Велено отпустили из «Детройта»), и единственные потери — это игроки, которые находятся в составах команд НХЛ. Третий номер драфта-2019 Кирби Дах, несмотря на то что ему всего 18 лет, после отличной предсезонки завоевал доверие в «Чикаго» и остался в команде, а сейчас уже прочно закрепился в основе и даже играет в большинстве.
Защитник Ноа Добсон сыграл на МЧМ-2019 и мог стать большим подспорьем и в этом году, однако в «Айлендерс» решили его не отпускать в сборную. Хотя решение спорное — Добсон играет нечасто, в АХЛ его тоже не отправляют.
США
Джек Хьюз, Джоэль Фараби
Вряд ли американцы рассчитывали, что на МЧМ-2020 сможет поехать Джек Хьюз. Первый номер драфта-2019, нападающий, вокруг которого в США несколько лет создавался ажиотаж. Он — одна из главных надежд «Нью-Джерси», и пусть начало взрослой карьеры получается не таким гладким и ярким, как хотелось (он был незаметен на ЧМ-2019, да и в «Нью-Джерси» пока не выглядит лидером), Хьюз остаётся в НХЛ и будет следить за МЧМ только по телевизору.
Фараби же в этом году перешёл из студенческого хоккея на профессиональный уровень. Он начинал сезон в АХЛ, но задержался там буквально на несколько матчей. Сейчас он игрок основного состава «Филадельфии» и играет даже более результативно, чем расхваленный Хьюз.
Календарь игр МЧМ-2020.