МЧМ: России не надо стесняться статуса фаворита

Источник: Спорт-Экспресс

1. Россия

«Не надо стесняться» — заезженный несколько лет назад рефрен из танцевального хита как нельзя лучше подходит для оценки шансов сборной России на турнире в Чехии. Отбросим суеверия, долгие годы без «золота» и тупую мантру недалеких истериков о том, что молодежный хоккей у нас загибается все больше и дальше. Здесь и сейчас россияне выглядят как фаворит МЧМ. Да, не стопроцентный.

Да, превосходство над конкурентами минимальное. Да, есть определенные слабости. Но по сравнению с прошлыми турнирами у Валерия Брагина в наличии состав, близкий к совершенному.

Нападение по традиции сильное во главе с Григорием Денисенко, Александром Ховановым и Василием Подколзиным. Вратарская бригада вместе с будущей суперзвездой Ярославом Аскаровым очень солидная. Даже обычно проблемная оборона во главе c лучшим защитником прошлого чемпионата Александром Романовым на бумаге смотрится монолитно, а по именам сильнее, чем на МЧМ-2015 и, как минимум, на уровне с МЧМ-2006. Тогда россияне дважды доходили до финала, где уступили Канаде. Сейчас у них есть все, чтобы рассчитывать на «золото».

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2. Канада

После того, как канадцы получают болезненный щелчок по носу, то обычно работают над ошибками и делают все, чтобы этого не повторилось. Год назад они вылетели в четвертьфинале от будущих чемпионов мира финнов, чем до глубины души огорчили всю страну. Для Канады МЧМ был и остается самым престижным и популярным хоккейным турниром на планете.

На этот раз под задачу смыть прошлогодний позор позвали одного из лучших тренеров Дэйла Хантера, долгое время успешно работающего на куче должностей в клубе лиги Онтарио «Лондон».

У этого сурового мужика, не дававшего спуску никому еще в бытность игроком, просто невозможно позволить себе и намек на расслабленность. Будущие первый и, вероятно, второй номера ближайшего драфта — нападающие Алексис Лафренье и Куинтон Байфилд украсят нападение, где им компанию составят уже поигравшие на взрослом уровне Барретт Хэйтон (НХЛ) и Джо Велено (АХЛ). Глубина состава как и всегда остается предметом зависти, несмотря на то, что «Айлендерс» не отпустили на турнир защитника Ноа Добсона, а «Чикаго» — форварда Кирби Дака. Мощная оборона с едва не пробившимся в основной состав «Нью-Джерси» Таем Смитом тоже хороша. Разве что в воротах не видно железного первого номера, сравнимого по уровню с недавним героем Картером Хартом.

3. США

Американцы каждый турнир видятся реальным претендентом на титул. Сказать, что они сейчас в чем-то превосходят остальных претендентов, наверное, нельзя. Но если сойдутся звезды и опытнейший главный тренер Скотт Санделин чему-то научился за последние годы (в 2005 сборная США стала с ним четвертой, в 2012 он был в штабе команды, даже не вышедшей в плей-офф), то американцы способны высоко взлететь даже без задействованных в НХЛ нападающих Джека Хьюза и Джоэля Фараби. «Айлендерс» отпустили на турнир Оливера Вальстрема, обещает стать ударной силой связка форвардов, выступающих за университет Висконсина — плеймейкер Алекс Туркотт и чудо-снайпер Коул Кофилд. Оборона — очень габаритная, а К’Андре Миллер, игравший на минувшем МЧМ, станет дирижером первой бригады большинства. Самый большой повод для оптимизма у тех, кому по душе именно «звездно-полосатые», вызывает наличие элитного вратаря Спенсера Найта. Он блестяще выступает в нынешнем сезоне за университет Бостона. Потенциально с ним сравниться на турнире может только Аскаров.

4. Швеция

Шведская молодежка год за годом убеждает в том, что хорошая техническая оснащенность, великолепная коньковая подготовка и следование самым современным тенденциям развития юных хоккеистов идут прахом, если у команды нет характера и желания играть через не могу. Ментальные проблемы мешают шведам, не проигрывающим на групповых этапах уже 48 (!) матчей с декабря 2006 года, брать титулы. Год назад они и вовсе отлетели уже в четвертьфинале от скромной сборной Швейцарии.

Главный тренер Томас Монтен, никогда не игравший в хоккей на высоком уровне, попытается в четвертый раз свои богатые теоретические и практические навыки преобразовать в создание золотой молодежки.

Ему есть от чего отталкиваться. Перспективные вратари Уго Альнефельт и Эрик Портилльо. Даже без выступающих в НХЛ Расмуса Далина и Адама Боквиста у шведов самая сильная по именам оборона на турнире. Имеются в наличии два игрока с опытом НХЛ — Расмус Сандин («Торонто») и Тобиас Бьорнфот («Лос-Анджелес»). Очень талантливо и нападение, включающее в себя Давида Густафссона — он провел в нынешнем сезоне два десятка матча за «Виннипег». Правда, самым одаренным форвардам команды Александру Хольцу («Юргорден») и Лукасу Рэймонду («Фрелунда») всего по 17 лет, чтобы целиком перекладывать ответственность за голы на их плечи. Нильс Хегландер («Регле») и Самуэль Фагемо («Фрелунда»), здорово играющие в шведском чемпионате, должны вести за собой остальных. Если к данному великолепию приложить стальной характер, то Швецию можно было бы смело записывать в главные фавориты. Пока же рядом с ней, как и все последние годы, есть жирный знак вопроса.

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5. Финляндия

Немного удивляет, что на финнов их соперники по-прежнему смотрят как на младшего брата. Тот вроде способен дать сдачи и укусить, но его не до конца воспринимают всерьез. Может, дело в нестабильности команды Суоми на молодежном уровне. На прошлом турнире она выиграла «золото» — третье за семь лет, но в этом временном отрезке по два раза вылетала в четвертьфинале и боролась за выживание. В данной связи строить роскошные медальные планы на нынешний МЧМ было бы опрометчиво. Тем более что триумфатор Ванкувера-2019 Юсси Ахокас переключился на клубную работу и тренирует в финском чемпионате «КооКоо». Его преемник Раймо Хелминен очень уважаемая фигура на родине за то, чего добился как игрок. По окончании карьеры он работал ассистентом в «Йокерите», «Барысе», рижском «Динамо», особых лавров не снискав.

Сила любой финской сборной заключается в ее сплоченности, системности, неуклонному следованию плана на игру. Персоналии менее важны.

С ними все как раз неплохо, хотя на прошлом турнире ярких фамилий было побольше — Каако, Толвонен, Хипониеми, Лукконен, Йокихарью. Сейчас «Лос-Анджелес» отпустил на третий чемпионат мира играющего сейчас в АХЛ нападающего Расмуса Купари, великолепен в «Кэрпэте» голкипер Юстас Аннунен, наводит ужас на вратарей финской лиги форвард Маттиас Масселли из «Ильвеса», набравший 25 очков в 26 матчах. Защитник Вилле Хейнола в нынешнем сезоне даже забил за «Виннипег», провел несколько матчей в фарм-клубе и был отпущен домой до весны в «Лукко». Вероятно, в четвертом звене команды получат шансы талантливые братья Аку и Аату Ряти. Последнему только в ноябре исполнилось 17 лет, но он уже играет за «Кэрпэт» и считается будущей звездой. Из потерь следует выделить центрального нападающего Антона Лунделла, планировавшего в первое звено. Он не успевает восстановиться после травмы локтя.

6. Чехия

Хозяева способны соорудить одну сенсацию в группе, при стечении большого количества факторов обыграв кого-то из фаворитов — Россию, Канаду и США. Вряд ли им удастся замахнуться на большее. Не проиграть бы опасным немцам. Из козырей чешской команды можно отметить лишь родные стены и крутого вратаря Лукаша Достала, имеющего опыт прошлого МЧМ, из финского «Ильвеса». Оборона выглядит слабым звеном, поскольку она слишком молода. На общем фоне выделяется только Мартин Уго Хаш, бывший в команде и год назад. Он играет в финском чемпионате.

В линии нападения ситуация поинтереснее — есть несколько человек, удачно выступающих в юниорских лигах Канады.

Больше всех надежд связано с Яном Йеником («Гамильтон», лига Онтарио), Якубом Лауко («Провиденс», АХЛ) и 17-летним Яном Мышяком («Литвинов», Чехия). Результативность сборной Чехии была катастрофически плоха на минувшем турнире. Меньше тогда забили только вылетевшие из элиты датчане.

7. Швейцария

На прошлом турнире именно швейцарцы стали авторами главной сенсации, после бледного выступления на групповом этапе выбив в четвертьфинале сборную Швеции. В том матче «сухарь» сделал Лука Холленштайн, в нынешнем сезоне успешно дебютировавший у себя на родине в основном составе «Цуга». Он и теперь видится первым номером. Крепкая, организованная команда с десятком «возвращенцев» и новым главным тренером Тьерри Патерлини должна занять как минимум третье место в группе и зарубиться в четвертьфинале с кем-то из фаворитов. Пожалуй, лучшая линия — это оборона. Стоит отметить Нико Гросса и Давида Абишера, играющих соответственно в лигах Онтарио и Квебека, а также Тима Берни из «Цюриха». Среди нападающих выделяется Валентин Нуссбаумер, набравший три очка на прошлом МЧМ, но с достойными помощниками для него имеется проблема.

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8. Словакия

Сокрушительное поражение (1:9) от катавшихся вполноги россиян в последнем контрольном матче недвусмысленно указывает на проблемы сборной Словакии. Ее тренирует Роберт Петровицки, на заре КХЛ проведший пару сезонов в рижском «Динамо». Как и все последние годы, команде остается уповать на своих лидеров и самоотдачу остальных игроков. Голкипер Самуэль Главай очень хорош в лиге Квебека в составе «Шербрука», защитник Марсель Длугош регулярно забивает в словацком чемпионате. Очень перспективны форварды Максим Чайкович и Оливер Окуляр, стабильно набирающие очки за свои команды в юниорских лигах Канады. А вот 17-летнего форварда Мартина Хромяка, имеющего твердое место в составе «Дуклы» из Тренчина у себя на родине, посчитали слишком юным и на МЧМ не взяли. Обыграть сборную Казахстана и сохранить место в элите — самая важная и самая реалистичная для словаков задача на турнир.

9. Германия

Немцы, вернувшиеся в элитный дивизион спустя пять лет, привезли в Остраву одну из самых талантливых команд за долгое время. Однако это совершенно не гарантирует им даже сохранения прописки на высшем уровне. Все дело в попадании в «группу смерти». Три реальных претендента на золотые медали и хозяева турнира. Являлся бы одной из звезд сборной Германии вратарь, то хоть на победу в игре с чехами можно было рассчитывать. Ни Хендрик Хане, ни Тобиас Анчичка на роль спасителей нации не тянут.

Интересно будет последить за отдельными игроками в обороне и нападении.

Защитник Мориц Зайдер, выбранный на последнем драфте «Детройтом» под шестым номером, успешно дебютировал в АХЛ. Поступательное развитие форварда Доминика Бокка, играющего за шведский «Регле», приостановилось. Он два года назад был выбран в первом раунде «Сент-Луисом» и в минувшее межсезонье права на него обменяли в «Каролину». Особое внимание 17-летнему Тиму Штютцле. Первый сезон на взрослом уровне за «Маннгейм» для него складывается выше всяких похвал — 23 очка в 25 матчах и море комплиментов в духе «в Германии растет новая суперзвезда после Леона Драйзайтля».

10. Казахстан