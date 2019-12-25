МЧМ: России не надо стесняться статуса фаворита
Рейтинг участников молодежного чемпионата мира.
Рейтинг участников молодежного чемпионата мира.
«Не надо стесняться» — заезженный несколько лет назад рефрен из танцевального хита как нельзя лучше подходит для оценки шансов сборной России на турнире в Чехии. Отбросим суеверия, долгие годы без «золота» и тупую мантру недалеких истериков о том, что молодежный хоккей у нас загибается все больше и дальше. Здесь и сейчас россияне выглядят как фаворит МЧМ. Да, не стопроцентный.
Нападение по традиции сильное во главе с Григорием Денисенко, Александром Ховановым и Василием Подколзиным. Вратарская бригада вместе с будущей суперзвездой Ярославом Аскаровым очень солидная. Даже обычно проблемная оборона во главе c лучшим защитником прошлого чемпионата Александром Романовым на бумаге смотрится монолитно, а по именам сильнее, чем на МЧМ-2015 и, как минимум, на уровне с МЧМ-2006. Тогда россияне дважды доходили до финала, где уступили Канаде. Сейчас у них есть все, чтобы рассчитывать на «золото».
После того, как канадцы получают болезненный щелчок по носу, то обычно работают над ошибками и делают все, чтобы этого не повторилось. Год назад они вылетели в четвертьфинале от будущих чемпионов мира финнов, чем до глубины души огорчили всю страну. Для Канады МЧМ был и остается самым престижным и популярным хоккейным турниром на планете.
У этого сурового мужика, не дававшего спуску никому еще в бытность игроком, просто невозможно позволить себе и намек на расслабленность. Будущие первый и, вероятно, второй номера ближайшего драфта — нападающие Алексис Лафренье и Куинтон Байфилд украсят нападение, где им компанию составят уже поигравшие на взрослом уровне Барретт Хэйтон (НХЛ) и Джо Велено (АХЛ). Глубина состава как и всегда остается предметом зависти, несмотря на то, что «Айлендерс» не отпустили на турнир защитника Ноа Добсона, а «Чикаго» — форварда Кирби Дака. Мощная оборона с едва не пробившимся в основной состав «Нью-Джерси» Таем Смитом тоже хороша. Разве что в воротах не видно железного первого номера, сравнимого по уровню с недавним героем Картером Хартом.
Американцы каждый турнир видятся реальным претендентом на титул. Сказать, что они сейчас в
Шведская молодежка год за годом убеждает в том, что хорошая техническая оснащенность, великолепная коньковая подготовка и следование самым современным тенденциям развития юных хоккеистов идут прахом, если у команды нет характера и желания играть через не могу. Ментальные проблемы мешают шведам, не проигрывающим на групповых этапах уже 48 (!) матчей с декабря 2006 года, брать титулы. Год назад они и вовсе отлетели уже в четвертьфинале от скромной сборной Швейцарии.
Ему есть от чего отталкиваться. Перспективные вратари Уго Альнефельт и Эрик Портилльо. Даже без выступающих в НХЛ Расмуса Далина и Адама Боквиста у шведов самая сильная по именам оборона на турнире. Имеются в наличии два игрока с опытом НХЛ — Расмус Сандин («Торонто») и Тобиас Бьорнфот («Лос-Анджелес»). Очень талантливо и нападение, включающее в себя Давида Густафссона — он провел в нынешнем сезоне два десятка матча за «Виннипег». Правда, самым одаренным форвардам команды Александру Хольцу («Юргорден») и Лукасу Рэймонду («Фрелунда») всего по 17 лет, чтобы целиком перекладывать ответственность за голы на их плечи. Нильс Хегландер («Регле») и Самуэль Фагемо («Фрелунда»), здорово играющие в шведском чемпионате, должны вести за собой остальных. Если к данному великолепию приложить стальной характер, то Швецию можно было бы смело записывать в главные фавориты. Пока же рядом с ней, как и все последние годы, есть жирный знак вопроса.
Немного удивляет, что на финнов их соперники
С ними все как раз неплохо, хотя на прошлом турнире ярких фамилий было побольше — Каако, Толвонен, Хипониеми, Лукконен, Йокихарью. Сейчас «Лос-Анджелес» отпустил на третий чемпионат мира играющего сейчас в АХЛ нападающего Расмуса Купари, великолепен в «Кэрпэте» голкипер Юстас Аннунен, наводит ужас на вратарей финской лиги форвард Маттиас Масселли из «Ильвеса», набравший 25 очков в 26 матчах. Защитник Вилле Хейнола в нынешнем сезоне даже забил за «Виннипег», провел несколько матчей в
Хозяева способны соорудить одну сенсацию в группе, при стечении большого количества факторов обыграв
Больше всех надежд связано с Яном Йеником («Гамильтон», лига Онтарио), Якубом Лауко («Провиденс», АХЛ) и 17-летним Яном Мышяком («Литвинов», Чехия). Результативность сборной Чехии была катастрофически плоха на минувшем турнире. Меньше тогда забили только вылетевшие из элиты датчане.
На прошлом турнире именно швейцарцы стали авторами главной сенсации, после бледного выступления на групповом этапе выбив в четвертьфинале сборную Швеции. В том матче «сухарь» сделал Лука Холленштайн, в нынешнем сезоне успешно дебютировавший у себя на родине в основном составе «Цуга». Он и теперь видится первым номером. Крепкая, организованная команда с десятком «возвращенцев» и новым главным тренером Тьерри Патерлини должна занять как минимум третье место в группе и зарубиться в четвертьфинале с
Сокрушительное поражение (1:9) от катавшихся вполноги россиян в последнем контрольном матче недвусмысленно указывает на проблемы сборной Словакии. Ее тренирует Роберт Петровицки, на заре КХЛ проведший пару сезонов в рижском «Динамо». Как и все последние годы, команде остается уповать на своих лидеров и самоотдачу остальных игроков. Голкипер Самуэль Главай очень хорош в лиге Квебека в составе «Шербрука», защитник Марсель Длугош регулярно забивает в словацком чемпионате. Очень перспективны форварды Максим Чайкович и Оливер Окуляр, стабильно набирающие очки за свои команды в юниорских лигах Канады. А вот 17-летнего форварда Мартина Хромяка, имеющего твердое место в составе «Дуклы» из Тренчина у себя на родине, посчитали слишком юным и на МЧМ не взяли. Обыграть сборную Казахстана и сохранить место в элите — самая важная и самая реалистичная для словаков задача на турнир.
Немцы, вернувшиеся в элитный дивизион спустя пять лет, привезли в Остраву одну из самых талантливых команд за долгое время. Однако это совершенно не гарантирует им даже сохранения прописки на высшем уровне. Все дело в попадании в «группу смерти». Три реальных претендента на золотые медали и хозяева турнира. Являлся бы одной из звезд сборной Германии вратарь, то хоть на победу в игре с чехами можно было рассчитывать. Ни Хендрик Хане, ни Тобиас Анчичка на роль спасителей нации не тянут.
Защитник Мориц Зайдер, выбранный на последнем драфте «Детройтом» под шестым номером, успешно дебютировал в АХЛ. Поступательное развитие форварда Доминика Бокка, играющего за шведский «Регле», приостановилось. Он два года назад был выбран в первом раунде «Сент-Луисом» и в минувшее межсезонье права на него обменяли в «Каролину». Особое внимание 17-летнему Тиму Штютцле. Первый сезон на взрослом уровне за «Маннгейм» для него складывается выше всяких похвал — 23 очка в 25 матчах и море комплиментов в духе «в Германии растет новая суперзвезда после Леона Драйзайтля».
Влюбившая год назад в себя канадский город Виктория, где играла свои матчи, сборная Казахстана выглядит теперь как совсем безнадежный аутсайдер. Соперника уровня прошлогодней Дании на предстоящем турнире не отыскать. Главная проблема заключается даже в другом — слишком изменился не в лучшую сторону состав казахстанской команды. Без уже не подходящих по возрасту защитника Валерия Орехова, лучшего бомбардира Артура Гатиятова, близнецов Самата и Саяна Данияров, вратаря Демида Еремеева уровень суммарного мастерства колоссально упал. Компенсировать его только самоотдачей невозможно. Голкиперу Владиславу Нуреку, не выделяющемся даже в МХЛ, придется творить чудеса каждую минуту, чтобы дать минимальный шанс своей команде остаться в элите.