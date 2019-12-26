Фантастический гол русского вундеркинда повторил 19-летний швед. На МЧМ забивают в стиле Свечникова

Фантастический гол русского вундеркинда повторил 19-летний швед. На МЧМ забивают в стиле Свечникова

Молодежная сборная Швеции играет с командой Финляндии в матче чемпионата мира. Идет второй период, финны ведут со счетом 2:1.