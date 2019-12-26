Текущие события
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
26.12
Швеция U20
Финляндия U20
ОТ
32
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
26.12
Канада U20
США U20
64
Хоккей. КХЛ
26.12
Локомотив
Йокерит
ОТ
34
Хоккей. КХЛ
26.12
Динамо Р
Металлург Мг
02
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
26.12
Швейцария U20
Казахстан U20
53
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
26.12
Чехия U20
Россия U20
43
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Автомобилист
Все события
Фоторепортажи
7«Ливерпуль» выиграл клубный чемпионат мира
10Логинов завоевал серебро в гонке преследования
26 декабря, источник: Sport24

Фантастический гол русского вундеркинда повторил 19-летний швед. На МЧМ забивают в стиле Свечникова

Молодежная сборная Швеции играет с командой Финляндии в матче чемпионата мира. Идет второй период, финны ведут со счетом 2:1.

Наверх

Единственный гол шведской команды забил 19-летний форвард Никлас Хегландер.

Во время загрузки произошла ошибка.

Причем гол получился очень эффектным. Швед повторил лакросс-гол российского нападающего клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Андрея Свечникова.

Ранее на турнире сборная России проиграла хозяевам турнира чехам — 3:4.

Читайте также
«День с Алексеем Шевченко»: Состав сборной на МЧМ: финал — задача-минимум
Во время загрузки произошла ошибка.
4 декабря© Ньюстюб
Швеция U20
НовостиМатчиСоставСтатистика
Финляндия U20
НовостиМатчиСоставСтатистика
Молодежный ЧМ
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 Самая известная чирлидерша КХЛ ушла с работы из-за жесткого коммента про ее сиськи
После расставания с Шейк Роналду пытался завести отношения с еще одной русской топ-моделью
Сборная России стартовала на молодежном ЧМ с поражения
«Он готов на 100%»: когда вернется самый дорогой футболист РПЛ?
Сборные Канады и США выдали суперматч на молодежном ЧМ по хоккею
«СЭ»: «Ростов» готов расстаться с четырьмя иностранными игроками
Без Данни и Денисова: кто попал в сборную «Зенита» XXI века
Хоккеист сборной Чехии: Мы с русскими ненавидим друг друга
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь