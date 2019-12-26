Фантастический гол русского вундеркинда повторил 19-летний швед. На МЧМ забивают в стиле Свечникова
Молодежная сборная Швеции играет с командой Финляндии в матче чемпионата мира. Идет второй период, финны ведут со счетом 2:1.
Молодежная сборная Швеции играет с командой Финляндии в матче чемпионата мира. Идет второй период, финны ведут со счетом 2:1.
Единственный гол шведской команды забил 19-летний форвард Никлас Хегландер.
Причем гол получился очень эффектным. Швед повторил
Ранее на турнире сборная России проиграла хозяевам турнира чехам — 3:4.