«Главная проблема России — это реализация большинства». Чего не хватает команде Брагина? Взгляд из-за океана
Североамериканская пресса анализирует причины поражения России на молодежном чемпионате мира от США.
Североамериканская пресса анализирует причины поражения России на молодежном чемпионате мира от США.
Артур Калиев и Ник Робертсон забили две шайбы в концовке второго периода за промежуток в 6 секунд. Это стало ключевым моментом матча молодежного чемпионата мира против России, который закончился победой американцев со счетом 3:1.
Два гола за шесть секунд — это повторение рекорда, который установила Финляндии в матче против Швейцарии 30 декабря 1979 году. Позже Россия повторила это достижение 29 декабря 2005 года в матче с Латвией.
После этой победы на МЧМ-2020 США поднялись на первое место в группе B.
Россия же не успела прийти в себя после разгромной победы над Канадой. Амир Мифтахов отбил только 15 бросков из 18 и был заменен в начале третьего периода. Вышедший вместо него Ярослав Аскаров не пропустил, правда, и соперник нанес только 6 бросков.
Спенсер Найт совершил 25 спасений. Он капитулировал только после броска Александра Романова. Зато Америка выиграла у России на МЧМ в пятый раз подряд.
Перед началом этого игрового дня в группе B у всех пяти команд было по одной победе и одному поражению. Недаром, еще перед началом турнира это группу называли «группой смерти». И теперь США выбились в лидеры, одержав победу со счетом 3:1.
Главная проблема России — это реализация большинства. За первые два периода американцы схватили пять удалений, то россияне так и не смогли использовать ни одну возможность. Это проблема преследует Россию на протяжении всего турнира. Она остается единственной командой, которая пока не забивала в большинстве.
Именно это и стало самой большой разницей между командами. Пока Россия пыталась разобраться с расстановкой в большинстве, американцы использовали свой шанс, реализовав лишнего: Артур Калиев классно замкнул передачу Тревора Зеграса. А всего шесть секунд спустя, россияне не разобрались в обороне и Ник Робертсон отправил вторую шайбу в ворота Амира Мифтахова. Такая скорострельность стала повторением рекорда МЧМ. Занятно, что последними так быстро поразить ворота соперника удавалось именно россиянам: в 2005 году Евгений Малкин и Николай Лемтюгов дважды забили Латвии.
Теперь России нужно обязательно обыгрывать Германию в заключительном матче группового этапа. А США постараются застолбить за собой первое место в группе в матче с Чехией.
Сборная США забросила две шайбы с разницей всего в шесть секунд. Это позволило им завладеть преимуществом и удержать победный счет до конца матча с Россией — 3:1.
Как все может измениться за 24 часа! Еще вчера у тебя все залетело в ворота соперника, а теперь? Не особо. Сборной России, которая накануне растоптала команду Канады, не было видно. Зато было видно сборную США, которая провела качественный и надежный матч. А когда было нужно, то партнерам помог голкипер Спенсер Найт.
Американцы побеждают россиян на МЧМ на протяжении пяти последних матчей. Последний раз Россия одерживала верх над соперником четыре года назад.
Голкипер Спенсер Найт отразил 25 бросков в этом матче. И несколько раз действительно выручил команду. Но он мог столкнуться с куда большими проблемами, если бы не защитники, которые бросались под любую шайбу. Американцы не жалели своих тел, чтобы удержать победный счет. Особенно в концовке встречи.
Главный тренер американцев Скотт Санделин пошел на перестановки в звеньях. Он объединил Тревора Зеграса с Артуром Калиевым, которые знакомы друг с другом еще с детских лет.
И этот шаг оказался абсолютно оправданным: Зеграс дважды ассистировал Калиеву, который оформил дубль в этом матче.
Североамериканские болельщики, конечно, внимательно следили за матчем между США и Россией.
Ben Beechey: какое странное чувство, когда приходится болеть за сборную США. Вперед, Канада.
Habserdasher: группа B — это просто
Sean: Боже, как же я люблю МЧМ. США и Россия показали феноменальный хоккей. Очень талантливые команды.
Scott: до сих пор не могу понять, как получилось так, что Калиев был выбран только во втором раунде.
How Kaliev went 2nd round is beyond me? #WJC.
— Scott (@Cr4zyVib3z) December 29, 2019.
Lamoroso: Царь (прим. «СЭ» — прозвище Александра Романова в среде болельщиков «Монреаля») сегодня забил? Очень хорошо.
Peter Loubardis: пусть Россия проиграла два матча из трех, но, посмотрев все эти игры, совершенно не хочется попасть на них в раунде
Иван Шитик
|Скотт Санделин
|Валерий Брагин
|Спенсер Найт
|Амир Мифтахов(Ярослав Аскаров)
|01:46
|Александр Хованов
|06:44
|Артур Калиев
|06:44
|Артур Калиев
|19:17
|Даниил Мисюль
|19:17
|Даниил Мисюль
|20:47
|Ник Робертсон
|25:06
|Оливер Вальстрем
|25:06
|Дмитрий Воронков
|28:38
|Егор Соколов
|33:10
|Спенсер Стэстни
|35:28
|Илья Круглов
|36:41
|Артур Калиев(Тревор Зеграс, Коул Кауфилд)
|36:47
|Ник Робертсон(Оливер Вальстрем)
|38:19
|Дмитрий Воронков
|41:20
|Артур Калиев(Тревор Зеграс, Джек Друри)
|43:04
|Александр Романов(Даниил Журавлев, Никита Александров)
|50:40
|Егор Соколов
|53:26
|Спенсер Стэстни
|59:02
|Паркер Форд
|59:02
|Кертис Холл
|59:02
|Дмитрий Воронков
|16
|Штрафное время
|26
|6
|Игра в большинстве
|6
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0
|Главный судья
|Андреас Харнебринг(Швеция)
|Главный судья
|Майк Кэмпбелл(Канада)