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11Российские хоккеисты проиграли американцам на молодежном ЧМ
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10:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Главная проблема России — это реализация большинства». Чего не хватает команде Брагина? Взгляд из-за океана

Североамериканская пресса анализирует причины поражения России на молодежном чемпионате мира от США.

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Sportsnet: «Два гола за шесть секунд — повторение рекорда МЧМ»

Артур Калиев и Ник Робертсон забили две шайбы в концовке второго периода за промежуток в 6 секунд. Это стало ключевым моментом матча молодежного чемпионата мира против России, который закончился победой американцев со счетом 3:1.

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Два гола за шесть секунд — это повторение рекорда, который установила Финляндии в матче против Швейцарии 30 декабря 1979 году. Позже Россия повторила это достижение 29 декабря 2005 года в матче с Латвией.

После этой победы на МЧМ-2020 США поднялись на первое место в группе B.

Россия же не успела прийти в себя после разгромной победы над Канадой. Амир Мифтахов отбил только 15 бросков из 18 и был заменен в начале третьего периода. Вышедший вместо него Ярослав Аскаров не пропустил, правда, и соперник нанес только 6 бросков.

Спенсер Найт совершил 25 спасений. Он капитулировал только после броска Александра Романова. Зато Америка выиграла у России на МЧМ в пятый раз подряд.

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The Hockey News: «Россия остается единственной командой, которая пока не забивала в большинстве»

Перед началом этого игрового дня в группе B у всех пяти команд было по одной победе и одному поражению. Недаром, еще перед началом турнира это группу называли «группой смерти». И теперь США выбились в лидеры, одержав победу со счетом 3:1.

Главная проблема России — это реализация большинства. За первые два периода американцы схватили пять удалений, то россияне так и не смогли использовать ни одну возможность. Это проблема преследует Россию на протяжении всего турнира. Она остается единственной командой, которая пока не забивала в большинстве.

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Именно это и стало самой большой разницей между командами. Пока Россия пыталась разобраться с расстановкой в большинстве, американцы использовали свой шанс, реализовав лишнего: Артур Калиев классно замкнул передачу Тревора Зеграса. А всего шесть секунд спустя, россияне не разобрались в обороне и Ник Робертсон отправил вторую шайбу в ворота Амира Мифтахова. Такая скорострельность стала повторением рекорда МЧМ. Занятно, что последними так быстро поразить ворота соперника удавалось именно россиянам: в 2005 году Евгений Малкин и Николай Лемтюгов дважды забили Латвии.

Теперь России нужно обязательно обыгрывать Германию в заключительном матче группового этапа. А США постараются застолбить за собой первое место в группе в матче с Чехией.

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Официальный сайт ИИХФ: «Как все может измениться за 24 часа!»

Сборная США забросила две шайбы с разницей всего в шесть секунд. Это позволило им завладеть преимуществом и удержать победный счет до конца матча с Россией — 3:1.

Как все может измениться за 24 часа! Еще вчера у тебя все залетело в ворота соперника, а теперь? Не особо. Сборной России, которая накануне растоптала команду Канады, не было видно. Зато было видно сборную США, которая провела качественный и надежный матч. А когда было нужно, то партнерам помог голкипер Спенсер Найт.

Американцы побеждают россиян на МЧМ на протяжении пяти последних матчей. Последний раз Россия одерживала верх над соперником четыре года назад.

SportingNews: «Американцы не жалели своих тел, чтобы удержать победный счет»

Голкипер Спенсер Найт отразил 25 бросков в этом матче. И несколько раз действительно выручил команду. Но он мог столкнуться с куда большими проблемами, если бы не защитники, которые бросались под любую шайбу. Американцы не жалели своих тел, чтобы удержать победный счет. Особенно в концовке встречи.

Главный тренер американцев Скотт Санделин пошел на перестановки в звеньях. Он объединил Тревора Зеграса с Артуром Калиевым, которые знакомы друг с другом еще с детских лет.

И этот шаг оказался абсолютно оправданным: Зеграс дважды ассистировал Калиеву, который оформил дубль в этом матче.

Twitter: «Группа B — это просто какое-то сумасшествие»

Североамериканские болельщики, конечно, внимательно следили за матчем между США и Россией.

Ben Beechey: какое странное чувство, когда приходится болеть за сборную США. Вперед, Канада.

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Habserdasher: группа B — это просто какое-то сумасшествие.

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Sean: Боже, как же я люблю МЧМ. США и Россия показали феноменальный хоккей. Очень талантливые команды.

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Scott: до сих пор не могу понять, как получилось так, что Калиев был выбран только во втором раунде.

How Kaliev went 2nd round is beyond me? #WJC.

 — Scott (@Cr4zyVib3z) December 29, 2019.

Lamoroso: Царь (прим. «СЭ» — прозвище Александра Романова в среде болельщиков «Монреаля») сегодня забил? Очень хорошо.

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Peter Loubardis: пусть Россия проиграла два матча из трех, но, посмотрев все эти игры, совершенно не хочется попасть на них в раунде плей-офф.

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Иван Шитик

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США U20
3:1
0:0, 2:0, 1:1
Россия U20
Хоккей, Молодежный ЧМ, Группа B29.12.2019, 21:00 (МСК UTC+3)Ostravar Arena
Главные тренеры
Скотт СанделинВалерий Брагин
Вратари
Спенсер НайтАмир Мифтахов(Ярослав Аскаров)
1-й период
01:46Александр Хованов
06:44Артур Калиев
06:44Артур Калиев
19:17Даниил Мисюль
19:17Даниил Мисюль
2-й период
20:47Ник Робертсон
25:06Оливер Вальстрем
25:06Дмитрий Воронков
28:38Егор Соколов
33:10Спенсер Стэстни
35:28Илья Круглов
36:41Артур Калиев(Тревор Зеграс, Коул Кауфилд)
36:47Ник Робертсон(Оливер Вальстрем)
38:19Дмитрий Воронков
3-й период
41:20Артур Калиев(Тревор Зеграс, Джек Друри)
43:04Александр Романов(Даниил Журавлев, Никита Александров)
50:40Егор Соколов
53:26Спенсер Стэстни
59:02Паркер Форд
59:02Кертис Холл
59:02Дмитрий Воронков
Статистика
16Штрафное время26
6Игра в большинстве6
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяАндреас Харнебринг(Швеция)
Главный судьяМайк Кэмпбелл(Канада)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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