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6 января, источник: Lenta.Ru

Канделаки ответила запутавшимся в трансляциях хоккея фразой о прогнозе погоды

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки в своем Telegram-канале высказалась о путанице, возникшей из-за того, что вещатель во время финала молодежного чемпионата мира по хоккею между сборными России и Канады показывал аналогичный матч 2011 года.

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Канделаки отметила, что прогноз погоды по телевизору не отменяет необходимости посмотреть в окно перед выходом. «Если вы промокли, это не значит, что кто-то вами манипулирует», — заметила генпродюсер.

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Таким образом Канделаки ответила тем, кто предъявлял «Матч ТВ» претензии за показ записи встречи девятилетней давности. При этом в программе телеканала было указано, что одновременно с финалом МЧМ-2020, который показывал Первый канал, пройдет трансляция именно матча 2011 года. Тогда также играли Россия и Канада, однако победа осталась за россиянами.

В последнем же финале, который прошел 5 января, сильнее оказались канадцы — 4:3. Многие болельщики перепутали матчи и после финальной сирены, зафиксировавшей поражение сборной России, начали поздравлять команду с завоеванием золотых медалей. Среди прочих с похвалой в адрес сборной выступили бывший игрок московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов и председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Во время загрузки произошла ошибка.
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Канада U20
4:3
0:0, 1:2, 3:1
Россия U20
Хоккей, Молодежный ЧМ, Финал5.01.2020, 21:00 (МСК UTC+3)Ostravar Arena, 8693 зрителя
Главные тренеры
Дэйл ХантерВалерий Брагин
Вратари
Джоэл ХоферАмир Мифтахов(Амир Мифтахов, Амир Мифтахов)
1-й период
04:05Джаред Макисаак
10:43Никита Александров
12:16Джозеф Велено
15:04Тай Смит
17:09Кевин Бол
2-й период
20:35Даниил Пыленков
27:55Барретт Хейтон
29:37Никита Александров(Егор Замула, Григорий Денисенко)
30:39Дмитрий Воронков
30:39Даниил Журавлев
31:01Дилан Козенс(Джозеф Велено, Алексис Лафренье)
34:46Григорий Денисенко(Александр Романов, Егор Соколов)
3-й период
40:00Егор Замула
48:46Максим Соркин(Илья Круглов)
49:20Коннор Макмайкл(Кален Эддисон, Боуэн Байрам)
51:11Дмитрий Воронков
51:21Барретт Хейтон(Кален Эддисон, Алексис Лафренье)
56:03Акил Томас(Коннор Макмайкл, Кален Эддисон)
57:19Кевин Бол
58:34Павел Дорофеев
59:22Григорий Денисенко
Статистика
12Штрафное время16
8Игра в большинстве6
2Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Судейская бригада
Главный судьяЛасси Хейккинен(Финляндия)
Главный судьяКристиан Викман(Финляндия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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