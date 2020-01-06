Канделаки ответила запутавшимся в трансляциях хоккея фразой о прогнозе погоды

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Канделаки отметила, что прогноз погоды по телевизору не отменяет необходимости посмотреть в окно перед выходом. «Если вы промокли, это не значит, что кто-то вами манипулирует», — заметила генпродюсер.

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Таким образом Канделаки ответила тем, кто предъявлял «Матч ТВ» претензии за показ записи встречи девятилетней давности. При этом в программе телеканала было указано, что одновременно с финалом МЧМ-2020, который показывал Первый канал, пройдет трансляция именно матча 2011 года. Тогда также играли Россия и Канада, однако победа осталась за россиянами.

В последнем же финале, который прошел 5 января, сильнее оказались канадцы — 4:3. Многие болельщики перепутали матчи и после финальной сирены, зафиксировавшей поражение сборной России, начали поздравлять команду с завоеванием золотых медалей. Среди прочих с похвалой в адрес сборной выступили бывший игрок московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов и председатель комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.