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17:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Белоруссия во время ЧМ-2021 по хоккею введет безвизовый режим

МИНСК, 14 янв — РИА Новости. Граждане 44 стран смогут въехать в Белоруссию без визы во время Чемпионата мира по хоккею в 2021 году, следует из указа, который размещен во вторник на национальном правовом интернет-портале республики.

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Источник: Спорт РИА Новости

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому республика устанавливает безвизовый режим для участников и гостей ЧМ по хоккею 2021 года. Этот чемпионат будут совместно проводить Белоруссия и Латвия, в феврале 2019 года две страны подписали соответствующий договор. До этого Минск принимал ЧМ по хоккею в мае 2014 года.

Как отмечается в опубликованном указе, безвизовый порядок въезда в Белоруссию, выезда из страны и временного пребывания на ее территории устанавливается с 20 апреля по 31 мая 2021 года для участников ЧМ. С 1 по 31 мая безвизовый режим установлен для иностранных туристов — граждан 44 государств, указанных в приложении к документу.

В частности, это граждане Австралии, Австрии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Исландии, Испании, Италии, Канады, Латвии, Литвы, Мальты, Монако, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, США, Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Японии и ряда других стран.

При этом для безвизового въезда в республику иностранным туристам достаточно будет предъявить действующий документ для выезда за границу. Отмечается также, что с 20 апреля по 23 мая 2021 года участникам и болельщикам ЧМ скорая (экстренная и неотложная) медпомощь в месте проведения матчей будет оказываться бесплатно. Кроме того, предусмотрен бесплатный проезд в общественном транспорте для аккредитованных на ЧМ лиц и освобождение от платы за проезд по платным автомобильным дорогам.

Власти Белоруссии проводят политику по облегчению въезда иностранных туристов в страну. В июле 2018 года Лукашенко продлил срок безвизового пребывания иностранцев до 30 дней при условии их въезда в республику через аэропорт Минска. Ранее гражданам 80 государств, включая США и страны ЕС, была предоставлена возможность находиться в Белоруссии без визы в течение пяти дней, также при въезде через аэропорт.

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