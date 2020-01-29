IIHF запретила хоккеистам обмениваться рукопожатиями на молодежном ЧМ второго дивизиона

Источник: AP 2020

Матчи группы В второго дивизиона с участием сборных Китая, Южной Кореи, Хорватии, Нидерландов, Бельгии и Израиля проходят с 28 января по 3 февраля в южнокорейском Канныне.

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«IIHF имеет медицинскую службу и медицинского супервайзера на месте проведения турнира в Южной Корее, они мониторят ситуацию на месте. Каких-либо случаев заражения коронавирусом в Канныне и прилегающем районе, где проходит турнир, зафиксировано не было, — сообщили в пресс-службе. — Но мы приняли дополнительные меры: все участники соревнований вместо рукопожатий после матчей просто обмениваются ударами кулаками в крагах».

IIHF ранее перенесла из Китая матчи группы В второго дивизиона юниорского чемпионат мира (игроки до 18 лет) в связи с коронавирусом. Турнир должен был пройти в Тяньцзине с 21 по 27 марта.

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