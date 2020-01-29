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20:34 (мск), источник: ТАСС

IIHF запретила хоккеистам обмениваться рукопожатиями на молодежном ЧМ второго дивизиона

МОСКВА, 29 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игроки команд по завершении матчей группы В второго дивизиона молодежного чемпионата мира по хоккею (игроки не старше 20 лет) в Южной Корее не обмениваются рукопожатиями в связи со вспышкой коронавируса в Китае. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международной федерации хоккея (IIHF).

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Источник: AP 2020

Матчи группы В второго дивизиона с участием сборных Китая, Южной Кореи, Хорватии, Нидерландов, Бельгии и Израиля проходят с 28 января по 3 февраля в южнокорейском Канныне.

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«IIHF имеет медицинскую службу и медицинского супервайзера на месте проведения турнира в Южной Корее, они мониторят ситуацию на месте. Каких-либо случаев заражения коронавирусом в Канныне и прилегающем районе, где проходит турнир, зафиксировано не было, — сообщили в пресс-службе. — Но мы приняли дополнительные меры: все участники соревнований вместо рукопожатий после матчей просто обмениваются ударами кулаками в крагах».

IIHF ранее перенесла из Китая матчи группы В второго дивизиона юниорского чемпионат мира (игроки до 18 лет) в связи с коронавирусом. Турнир должен был пройти в Тяньцзине с 21 по 27 марта.

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Ухань — город, «породивший» смертельный вирус

Китайские власти зафиксировали вспышку пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, в конце декабря 2019 года в Ухане, где проживают свыше 11 млн человек. К среде количество заразившихся в КНР превысило 6 тыс. человек, более 130 умерли. Новый вирус был выявлен еще в 15 странах. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая и направила в страну специалистов.

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