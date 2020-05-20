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21:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Швейцария захотела отобрать у России право проведения чемпионата мира по хоккею

Чемпионат мира по хоккею, который должен пройти в 2023 году в Санкт-Петербурге, может состояться в Швейцарии. Об этом сообщает финское издание Iltalehti.

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По информации издания, швейцарские спортивные чиновники готовы в любой момент выдвинуть кандидатуру своей страны на проведение турнира, так как рассчитывают, что россияне не успеют построить новую ледовую арену на 23 тысячи зрителей, которая должна принять матчи ЧМ.

Кроме того, швейцарская сторона рассчитывает на то, что апелляция России на запрет проведения в стране международных соревнований не будет удовлетворена Спортивным арбитражным судом (CAS).

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Чемпионат мира по хоккею 2020 года должен был пройти в Швейцарии с 8 по 24 мая, но был отменен из-за пандемии коронавируса. Международная федерация хоккея (IIHF) взамен проводит интерактивный турнир, победитель которого определится путем голосования болельщиков.

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