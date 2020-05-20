Швейцария захотела отобрать у России право проведения чемпионата мира по хоккею

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По информации издания, швейцарские спортивные чиновники готовы в любой момент выдвинуть кандидатуру своей страны на проведение турнира, так как рассчитывают, что россияне не успеют построить новую ледовую арену на 23 тысячи зрителей, которая должна принять матчи ЧМ.

Кроме того, швейцарская сторона рассчитывает на то, что апелляция России на запрет проведения в стране международных соревнований не будет удовлетворена Спортивным арбитражным судом (CAS).

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