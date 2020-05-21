Могут ли отобрать чемпионат мира у России? Интервью президента ИИХФ Рене Фазеля
Глава международной федерации рассказал «СЭ» о слухах о переносе ЧМ-2023 в Швейцарию, сдвиге ЧМ-2021
Глава международной федерации рассказал «СЭ» о слухах о переносе ЧМ-2023 в Швейцарию, сдвиге ЧМ-2021
— Вы уже в курсе, что финская газета Iltalehti написала о желании Швейцарии забрать у России право на проведение ЧМ-2023 в
— По состоянию на сегодняшний день этого нет. Швейцарская федерация занимается тем, что после отмены ЧМ-2020 готовит заявку на проведение турнира в 2026 году. До этой даты уже все расписано. В 2021 — Белоруссия и Латвия, в 2022 — Финляндия, в 2023 — Россия, в 2024 — Чехия, в 2025 — Швеция. На мой взгляд, обсуждать возможный перенос
— А если арена не будет готова?
— Это уже другой вопрос. Но я знаю русских и их умение все делать быстро. Помните Олимпиаду в Сочи, когда в один момент уже никто не верил, что удастся возвести
— То есть, сейчас заявление финских коллег это не просто спекуляция?
— В сложившихся обстоятельствах может произойти что угодно. Но пока наш план относительно чемпионатов мира до 2025 года остается прежним Первоначально поднималась и обсуждалась идея со сдвигом турнира на год, чтобы ЧМ-2021 прошёл в Швейцарии. Тогда бы следующий был в Белоруссии и Латвии и так далее. Только Россия вместо 2023 года получила бы ЧМ-2024. Однако ситуация изменилась — слишком много вопросов пришлось бы согласовывать и решать швейцарской стороне.
— Вы поддерживаете регулярные контакты с представителями ФХР?
— Сейчас надо решать более важные вопросы, чем задумываться о проведении ЧМ-2023. Роман Ротенберг читает финскую прессу, поэтому он сам мне написал, спросив о том, что происходит. Не знаю, не знаю (по-русски).
— Ситуация пока складывается таким образом, что на следующем чемпионате мира не будет игроков из НХЛ.
— К сожалению, такой вариант не исключен. Но, основываясь на том, что сейчас планирует НХЛ, регулярный чемпионат должен завершиться к середине мая. Хоккей — зимний вид спорта. При этом финал Кубка Стэнли обычно проводится в июне. Если произойдет сдвиг на месяц, то — в июле. Даже не представляю, какой будет реакция болельщиков на хоккей в разгар лета. Хоть это и
Еще позднее, в августе? Не знаю — не знаю. Пока все это лишь спекуляции. Никакой точной информации нет.
Мы со своей стороны на конгрессе ИИХФ, который пройдет 24 июня, предложим перенести начало следующего чемпионата мира с 7 мая на 21-е. Вне зависимости от текущей ситуации с коронавирусом такое решение можно принять.
Конечно, надо предварительно это обсудить с представителями Белоруссии и Латвии, чтобы учесть возможность переноса бронирования гостиниц, изменения графика работы арен и так далее.
— Что будет с ближайшим молодежным чемпионатом мира в Канаде?
— Мы говорили об этом с организаторами. Они уже продали 95 процентов билетов. Пока мы можем подождать. Надо лишь следить за текущей ситуацией в мире. К сентябрю будем больше знать и лучше понимать, что происходит, чем сейчас. И уже тогда совместно со сборными, которые должны сыграть на МЧМ в Эдмонтоне и
— Взрослый чемпионат мира без зрителей можете представить?
— Нет. Абсолютно нет. Я уже старый человек (смеется). Для меня настоящий хоккей — только при просмотре на арене, с болельщикам, но не по телевизору. Не могу себя даже представить ситуацию, чтобы игра проходила при пустых трибунах.
— Шведская лига, например, уже заявила о готовности начать следующий сезон без зрителей.
— В этом случае речь может идти сугубо о вопросе выживания. Играть надо для того, чтобы получать деньги от телевизионных контрактов. Я уже слышал, что идет дискуссия относительно переноса старта чемпионата на октябрь.
Глядя на то, как складывается ситуация в мире, склоняюсь к мнению, что правительства стран сделают заметные послабления уже в скором времени. Россия отстает на пару недель от Европы. Ничего не готов утверждать со стопроцентной уверенностью, посмотрим. Я надеюсь на лучшее.
— Нынешняя ситуация с пандемией, неясностью с продолжением сезона в НХЛ и вероятным сдвигом начала следующего ставит под сомнение участие сильнейших игроков мира на Олимпиаде-2022?
— Я не знаю. Хорошей новостью является то, что идет активный процесс создания вакцины против коронавируса. Ряд ученых говорит, что она будет широко использоваться с начала следующего года.
— Вы собирались уйти с поста президента ИИХФ к осени. Теперь срок действия ваш полномочий продлен. А как же КХЛ?
— Это нормально. Идет много спекуляций о моем будущем, но в нынешних условиях важно оставаться единой группой в ИИХФ и справляться с вызовами, которые нас ждут в следующем сезоне. Необходимо провести свыше 30 чемпионатов мира в разных категориях и дивизионах — мужчины, женщины, юниоры и так далее. Надо ли будет
Михаил Зислис