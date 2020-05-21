Могут ли отобрать чемпионат мира у России? Интервью президента ИИХФ Рене Фазеля

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— Вы уже в курсе, что финская газета Iltalehti написала о желании Швейцарии забрать у России право на проведение ЧМ-2023 в Санкт-Петербурге из-за задержки со строительством новой арены?

— По состоянию на сегодняшний день этого нет. Швейцарская федерация занимается тем, что после отмены ЧМ-2020 готовит заявку на проведение турнира в 2026 году. До этой даты уже все расписано. В 2021 — Белоруссия и Латвия, в 2022 — Финляндия, в 2023 — Россия, в 2024 — Чехия, в 2025 — Швеция. На мой взгляд, обсуждать возможный перенос какого-то турнира в другую страну слишком рано.

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— А если арена не будет готова?

— Это уже другой вопрос. Но я знаю русских и их умение все делать быстро. Помните Олимпиаду в Сочи, когда в один момент уже никто не верил, что удастся возвести какие-то сооружения в срок? В итоге все было сделано вовремя. Прежде, чем что-то решать, надо сначала тщательно обсудить данный вопрос. Более ясной ситуация станет через два-три месяца. Надо посмотреть, как продвинется строительство арены и насколько серьезен интерес к турниру.

— То есть, сейчас заявление финских коллег это не просто спекуляция?

— В сложившихся обстоятельствах может произойти что угодно. Но пока наш план относительно чемпионатов мира до 2025 года остается прежним Первоначально поднималась и обсуждалась идея со сдвигом турнира на год, чтобы ЧМ-2021 прошёл в Швейцарии. Тогда бы следующий был в Белоруссии и Латвии и так далее. Только Россия вместо 2023 года получила бы ЧМ-2024. Однако ситуация изменилась — слишком много вопросов пришлось бы согласовывать и решать швейцарской стороне.

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— Вы поддерживаете регулярные контакты с представителями ФХР?

— Сейчас надо решать более важные вопросы, чем задумываться о проведении ЧМ-2023. Роман Ротенберг читает финскую прессу, поэтому он сам мне написал, спросив о том, что происходит. Не знаю, не знаю (по-русски).

— Ситуация пока складывается таким образом, что на следующем чемпионате мира не будет игроков из НХЛ.

— К сожалению, такой вариант не исключен. Но, основываясь на том, что сейчас планирует НХЛ, регулярный чемпионат должен завершиться к середине мая. Хоккей — зимний вид спорта. При этом финал Кубка Стэнли обычно проводится в июне. Если произойдет сдвиг на месяц, то — в июле. Даже не представляю, какой будет реакция болельщиков на хоккей в разгар лета. Хоть это и форс-мажор.

Еще позднее, в августе? Не знаю — не знаю. Пока все это лишь спекуляции. Никакой точной информации нет.

Мы со своей стороны на конгрессе ИИХФ, который пройдет 24 июня, предложим перенести начало следующего чемпионата мира с 7 мая на 21-е. Вне зависимости от текущей ситуации с коронавирусом такое решение можно принять.

Конечно, надо предварительно это обсудить с представителями Белоруссии и Латвии, чтобы учесть возможность переноса бронирования гостиниц, изменения графика работы арен и так далее.

— Что будет с ближайшим молодежным чемпионатом мира в Канаде?

— Мы говорили об этом с организаторами. Они уже продали 95 процентов билетов. Пока мы можем подождать. Надо лишь следить за текущей ситуацией в мире. К сентябрю будем больше знать и лучше понимать, что происходит, чем сейчас. И уже тогда совместно со сборными, которые должны сыграть на МЧМ в Эдмонтоне и Ред-Дире, и организаторами решим, что делать. Перенести турнир или провести его без зрителей. Можно, что-то еще. Сейчас слишком рано.

— Взрослый чемпионат мира без зрителей можете представить?

— Нет. Абсолютно нет. Я уже старый человек (смеется). Для меня настоящий хоккей — только при просмотре на арене, с болельщикам, но не по телевизору. Не могу себя даже представить ситуацию, чтобы игра проходила при пустых трибунах.

— Шведская лига, например, уже заявила о готовности начать следующий сезон без зрителей.

— В этом случае речь может идти сугубо о вопросе выживания. Играть надо для того, чтобы получать деньги от телевизионных контрактов. Я уже слышал, что идет дискуссия относительно переноса старта чемпионата на октябрь.

Глядя на то, как складывается ситуация в мире, склоняюсь к мнению, что правительства стран сделают заметные послабления уже в скором времени. Россия отстает на пару недель от Европы. Ничего не готов утверждать со стопроцентной уверенностью, посмотрим. Я надеюсь на лучшее.

— Нынешняя ситуация с пандемией, неясностью с продолжением сезона в НХЛ и вероятным сдвигом начала следующего ставит под сомнение участие сильнейших игроков мира на Олимпиаде-2022?

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— Я не знаю. Хорошей новостью является то, что идет активный процесс создания вакцины против коронавируса. Ряд ученых говорит, что она будет широко использоваться с начала следующего года. Кто-то заявил про март. К началу Олимпиады какое-то эффективное средство против вируса будет доступно для всех.

— Вы собирались уйти с поста президента ИИХФ к осени. Теперь срок действия ваш полномочий продлен. А как же КХЛ?

— Это нормально. Идет много спекуляций о моем будущем, но в нынешних условиях важно оставаться единой группой в ИИХФ и справляться с вызовами, которые нас ждут в следующем сезоне. Необходимо провести свыше 30 чемпионатов мира в разных категориях и дивизионах — мужчины, женщины, юниоры и так далее. Надо ли будет какие-то отменять? Как распределить бюджеты? И много чего еще. Будет неправильно, если в такой ответственный и важный момент, в ИИХФ произойдут перестановки и придут новые люди. Сезон ожидается непростым, поэтому провести корабль в тихую гавань проще опытному капитану.