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13:44 (мск), источник: Vesti.kz

Молодежная сборная Казахстана по хоккею узнала новые сроки проведения ЧМ

Молодежный чемпионат мира по хоккею в первом дивизионе с участием сборной Казахстана перенесен с февраля 2021 года на декабрь 2020-го.

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Решение Международная федерация хоккея (IIHF) приняла совместно со страной-хозяйкой и по согласованию с командами-участниками турнира. ЧМ пройдет с 13 по 19 декабря в датском Херсхольме.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вместе с Казахстаном и Данией за единственную путевку в элитный дивизион поборются Латвия, Беларусь, Норвегия и Венгрия. Два предыдущих ЧМ Казахстан играл в элите, но вылетел оттуда в январе 2020 года после поражения в серии с Германией.

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