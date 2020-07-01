Молодежная сборная Казахстана по хоккею узнала новые сроки проведения ЧМ

Решение Международная федерация хоккея (IIHF) приняла совместно со страной-хозяйкой и по согласованию с командами-участниками турнира. ЧМ пройдет с 13 по 19 декабря в датском Херсхольме.

Вместе с Казахстаном и Данией за единственную путевку в элитный дивизион поборются Латвия, Беларусь, Норвегия и Венгрия. Два предыдущих ЧМ Казахстан играл в элите, но вылетел оттуда в январе 2020 года после поражения в серии с Германией.