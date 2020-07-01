Молодежная сборная Казахстана по хоккею узнала новые сроки проведения ЧМ
Молодежный чемпионат мира по хоккею в первом дивизионе с участием сборной Казахстана перенесен с февраля 2021 года на декабрь 2020-го.
Молодежный чемпионат мира по хоккею в первом дивизионе с участием сборной Казахстана перенесен с февраля 2021 года на декабрь 2020-го.
Решение Международная федерация хоккея (IIHF) приняла совместно со
Вместе с Казахстаном и Данией за единственную путевку в элитный дивизион поборются Латвия, Беларусь, Норвегия и Венгрия. Два предыдущих ЧМ Казахстан играл в элите, но вылетел оттуда в январе 2020 года после поражения в серии с Германией.