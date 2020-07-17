Знаменитая драка сборной СССР. В Советском Союзе вырезали из трансляции эпизод, в котором Рагулин мстил чехам
По меркам 1967-го это было слишком жестко.
По меркам 1967-го это было слишком жестко.
«Жили мы на Плющихе. Рядом был стадион “Красная роза”. Лазили туда, катались. Так что компания у нас во дворе была наполовину спортивная, а наполовину бандитская. Многих потом посадили. Как и все мальчишки, мы дрались двор на двор. Но с братьями всегда держались вместе, втроем. Так что нас не задирали. По одному, бывало, отлавливали. Но нам хулиганить было, по правде говоря, некогда. Мы ведь все еще и в музыкальной школе занимались. Полный курс прошли, семь лет. Я на контрабасе играл. Братья — на виолончели и скрипке. Правда, давно не брал инструмент в руки. Но если потренироваться месячишко, думаю, пальцы все вспомнят. Навыки, они не пропиваются». ¬Воспоминания Александра Рагулина о своем детстве хорошо объясняют его хоккейный образ. Нет, хулиганом на льду он не был ни в коем случае, а вот в умении постоять за себя и защитить партнеров долгое время оставался одним из лучших в сборной СССР. В 60−70-е многие объясняли это «исполинскими» габаритами защитника, но по сегодняшним меркам 185 сантиметром роста и 105 кг веса не выглядят
«Дело не в габаритах. Сейчас мои размеры среди хоккеистов далеко не редкость. Главное — характер. У нас такой коллектив подобрался, что в помощи особенно никто и не нуждался. Каждый мог сам за себя постоять. Кому угодно запросто давали острастку. Этим и сильны были. В тафгаях нужды особой не было. Да и уважали нас в то время. Лишний раз никто не связывался».
О хоккейном авторитете Рагулина говорит хотя бы тот факт, что с уважением к нему относились даже канадцы. Они наградили советского оборонца прозвищем «Большой Раг», а Фил Эспозито, в одном из эпизодов Суперсерии-72 клюшкой разбивший Рагулину лицо, потом старался тщательно избегать с ним встречи на льду — месть могла оказаться слишком суровой.
Если в современном мире самыми принципиальными соперниками сборной России считаются команды Канады и США, то 50−60 лет назад к этому списку можно было смело добавлять сборную Чехословакию. Градус
«Мы с братом Иржи всегда относились к советским ребятам со злостью и в то же время с восхищением за их мастерство. Хотя злость
В одном из игровых эпизодов Холик излишне грубо атаковал у борта одного из игроков команды СССР и быстро об этом пожалел. Рагулин рвану к «месту преступления» и начал мстить не только Холику, но и его партнерам. Судьи сдержать защитника долго не могли, неизвестно чем бы все закончилось, если бы 105-килограммовый хоккеист сам не взял себя в руки. Впрочем, эпизод и так получился слишком дерзким для тогдашних советских реалий — говорят, его даже вырезали из трансляции, которую показывали в СССР. Увидеть мощь Рагулина болельщики смогли только спустя десятилетия.