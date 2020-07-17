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12:00 (мск), источник: Sport24

Знаменитая драка сборной СССР. В Советском Союзе вырезали из трансляции эпизод, в котором Рагулин мстил чехам

По меркам 1967-го это было слишком жестко.

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«Жили мы на Плющихе. Рядом был стадион “Красная роза”. Лазили туда, катались. Так что компания у нас во дворе была наполовину спортивная, а наполовину бандитская. Многих потом посадили. Как и все мальчишки, мы дрались двор на двор. Но с братьями всегда держались вместе, втроем. Так что нас не задирали. По одному, бывало, отлавливали. Но нам хулиганить было, по правде говоря, некогда. Мы ведь все еще и в музыкальной школе занимались. Полный курс прошли, семь лет. Я на контрабасе играл. Братья — на виолончели и скрипке. Правда, давно не брал инструмент в руки. Но если потренироваться месячишко, думаю, пальцы все вспомнят. Навыки, они не пропиваются». ¬Воспоминания Александра Рагулина о своем детстве хорошо объясняют его хоккейный образ. Нет, хулиганом на льду он не был ни в коем случае, а вот в умении постоять за себя и защитить партнеров долгое время оставался одним из лучших в сборной СССР. В 60−70-е многие объясняли это «исполинскими» габаритами защитника, но по сегодняшним меркам 185 сантиметром роста и 105 кг веса не выглядят чем-то необычным. Признавал это и сам Рагулин:

«Дело не в габаритах. Сейчас мои размеры среди хоккеистов далеко не редкость. Главное — характер. У нас такой коллектив подобрался, что в помощи особенно никто и не нуждался. Каждый мог сам за себя постоять. Кому угодно запросто давали острастку. Этим и сильны были. В тафгаях нужды особой не было. Да и уважали нас в то время. Лишний раз никто не связывался».

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О хоккейном авторитете Рагулина говорит хотя бы тот факт, что с уважением к нему относились даже канадцы. Они наградили советского оборонца прозвищем «Большой Раг», а Фил Эспозито, в одном из эпизодов Суперсерии-72 клюшкой разбивший Рагулину лицо, потом старался тщательно избегать с ним встречи на льду — месть могла оказаться слишком суровой.

Если в современном мире самыми принципиальными соперниками сборной России считаются команды Канады и США, то 50−60 лет назад к этому списку можно было смело добавлять сборную Чехословакию. Градус советско-чехословацкого противостояния почти всегда был запредельно высок, в постоянных разборках активное участие принимал и Рагулин. Вспоминает Ярослав Холик:

«Мы с братом Иржи всегда относились к советским ребятам со злостью и в то же время с восхищением за их мастерство. Хотя злость все-таки доминировала — на площадке мы были готовы лед грызть, только чтобы победить русских. Сколько я ударов от советских защитников получил и раздал в ответ — не перечесть. Особенно доставал меня Рагулин — на коньках-то он катался плоховато, зато силищей обладал неимоверной. Помню, в Москве он меня с размаху приложил ко льду и держит. Я дергаюсь: «Пусти, гад» — кричу. А он мне еще долбанул и на смену поехал. «Ну, ладно, — думаю. — Я тебе отомщу!».

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Холик-старший, скорее всего, вспоминал чемпионат мира-1973, который принимала столица СССР. Тот турнир стал последним в составе сборной для Рагулина и принес ему последнюю золотую медаль. Ну, а Холик-младший страдал от советского защитника еще за 6 лет до этого — на первенстве планеты в Австрии. Именно там состоялась одна из самых знаменитых драк в противостоянии СССР — Чехословакия.

В одном из игровых эпизодов Холик излишне грубо атаковал у борта одного из игроков команды СССР и быстро об этом пожалел. Рагулин рвану к «месту преступления» и начал мстить не только Холику, но и его партнерам. Судьи сдержать защитника долго не могли, неизвестно чем бы все закончилось, если бы 105-килограммовый хоккеист сам не взял себя в руки. Впрочем, эпизод и так получился слишком дерзким для тогдашних советских реалий — говорят, его даже вырезали из трансляции, которую показывали в СССР. Увидеть мощь Рагулина болельщики смогли только спустя десятилетия.

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