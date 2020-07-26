«Для меня всегда огромная честь представлять Казахстан». Антропов вспомнил легендарную победу над Канадой

Эта игра завершилась со счетом 6:3. У Казахстана, который по ходу встречи вел 4:0, хет-трик оформил Андрей Трощинский, а по разу забили Сергей Александров, Антон Комиссаров и Вадим Рифель. В активе Антропова же в той игре было три результативные передачи.

— Перед тем, как попасть на драфт НХЛ, вы сыграли за молодежную сборную Казахстана. Ведь именно там вас заметили скауты?

— До 14−15 лет понятия не имел, что такое НХЛ, кто такие скауты и чем они занимаются. Пределом моих мечтаний было выступление за «Торпедо». Уже в 16 лет меня начали подключать к играм первой команды. Про НХЛ узнал по телевизору из коротких 30-секундных нарезок с лучшими голами и сэйвами. Даже в самых дерзких желаниях не мог представить, что однажды окажусь там, особенно в таком легендарном и именитом клубе, как «Торонто Мэйпл Лифс».

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Да, полагаю, заметили меня именно на одном из международных турниров. Перед драфтом сыграл за молодежную сборную Казахстана, где был на три года младше всех, а затем за юниорскую. Видимо, тогда и попал на карандаш к скаутам. Потом один из них прилетел в Усть-Каменогорск. Помню, рейс из Москвы был раз в неделю. То есть если вы прилетаете к нам, допустим, посмотреть что-нибудь, то застреваете аж на целую неделю, а в городе делать вообще было нечего.

— Где проходил тот турнир, на котором вас заметили?

— Сначала сыграл на молодежном чемпионате мира в группе B, проходившем в Киеве. Мы заняли первое место и пробились в элитный дивизион. На следующий год поехали в Финляндию. В Хямеэнлинне обыграли Канаду со счетом 6:3. В итоговой турнирной таблице оказались выше них. И это было как раз в том самом сезоне перед драфтом.

— Смотрю статистику — в семи матчах у вас шесть результативных передач.

— Да, верно.

— Затем сыграли на юниорском чемпионате Европы, где набрали 54 (23+31) очка в пяти встречах. Это вообще как?

— Да не обращайте внимание на эти цифры (смеётся).

— Просто невообразимо.

— В одном матче набрал 25 очков или около того. Давайте расскажу предысторию. Дело в том, что изначально юниорская сборная Казахстана играла в регионе Азия и Океания, где были Китай, Южная Корея и Япония. Но поездки в эти страны обходились в круглую сумму. Потом наша федерация попросила IIHF перевести Казахстан в европейский регион. Мы как раз сыграли на последнем чемпионате Европы среди юниоров, после чего этот турнир был ликвидирован. Нас отправили в самый низ, то есть в группу D. Там мы играли против таких стран, как Исландия, Люксембург, Испания, Бельгия. Знали, что там играют в хоккей? (смеется).

— Каково играть в самом низшем дивизионе, а затем обыграть Канаду?

— Для меня всегда огромная честь представлять Казахстан, свою страну, причем без разницы, на каком уровне. И вот что интересно. У сборной Канады собраны лучшие из лучших со всей страны, все звезды. У нас — команда одной раздевалки. Все ребята из одного города, из Усть-Каменогорска.

— И одной раздевалкой обыграли Канаду?

— Да, это было эпично! Не знаю, что перед матчем съел наш вратарь (Роман Кривомазов), но он ловил все, что летело в его сторону, отразив под 70 бросков. Представляете, мы за всю игру всего восемь раз вышли из своей зоны, и в 6 случаях забросили шайбы.

— Вы шутите? Всего восемь раз вышли из зоны?

— Ладно, может, не может, но раз 10−12 от силы, не более того. Когда в Канаде рассказываю, как мы их обыграли на молодежном ЧМ, со мной перестают разговаривать (смеется). Это один из самых памятных матчей в моей карьере. Часто прокручиваю его в голове. Помню все в мельчайших деталях, все броски, все атаки. Незабываемо.

— Обыграть канадцев, которые всегда претендуют на золотые медали — бесценно. Потому что хоккей для Канады — это как национальная гордость.

— Так и есть. Ничего ниже первого места они даже не рассматривают.

— И тут они проигрывают Казахстану. После этого поражения все начали задумываться: что не так с канадским хоккеем и почему не работает программа развития игроков? Вы были частью этой истории, но с другой стороны.

— Помню, после матча подошли к канадцам и хотели обменяться майками, но они были настолько злы, что просто в бешенстве ушли в раздевалку. Вы бы слышали, какой крик там стоял! (смеется) На следующий год мы играли в Виннипеге. Я уже был задрафтован, прошел тренировочный лагерь в «Торонто Мэйпл Лифс». Знал, как примерно устроена кухня канадского хоккея.

Приехал на молодежный ЧМ из московского «Динамо», самым последним, за пару дней до начала. Открываю расписание, а там стоит матч Канада — Казахстан. Они уже готовились к реваншу.

В день игры канадцы пришли на нашу раскатку, которая была в 9 утра. Подъезжаю к бортам за воротами и вижу, как они начинают агрессивно бить шайбами по стеклу. Подошёл к ребятам и говорю: «Парни, готовьтесь, они будут мстить по полной программе». Даже не в том плане, что забросят много шайб, они были готовы размазать нас по льду. В итоге мы проиграли со счетом 2:12. Но тем не менее остались в группе сильнейших, а это для нас было сродни золотым медалям.

Отметим, что 1999 по 2013 год Антропов выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за «Торонто», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Атланту» и «Виннипег». В 788 матчах он набрал 465 (193+272) очков, став самым успешным казахстанцем в истории лиги.

За «Барыс» Антропов провел три сезона в период с 2012 по 2015 год. В 118 матчах КХЛ он набрал 69 (19+50) очков. За сборную Казахстана форвард выступал на Олимпиаде-2006 и чемпионате мира-2014.