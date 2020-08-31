Третьяк: Россия готова принять ЧМ по хоккею в случае его переноса

Чемпионат мира-2021 должен пройти в Белоруссии и Латвии. Ранее премьер Латвии Кришьянис Кариньш заявлял, что они ведут переговоры с Международной федерацией хоккея на льду (IIHF) о том, чтобы перенести проведение чемпионата мира из Белоруссии в другую страну в связи со сложившейся ситуацией в стране.

«Мы помним, что турнир в 2014 году в Минске был одним из лучших, но никто не знает сейчас, как все будет в Белоруссии. Никто же не знал, что такая ситуация возникнет в стране. Россия, если что, всегда готова принять чемпионат мира в случае переноса из той или иной страны, но давайте сначала сделаем так, чтобы турнир прошел в Белоруссии и Латвии, как запланировано. Белорусы хорошо проводят такие праздники. (Президент IIHF) Фазель говорит, что на сегодня мы планы не меняем. IIHF вне политики», — сказал Третьяк журналистам.