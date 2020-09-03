Рене Фазель: Цель ИИХФ — провести ЧМ-2021 в Белоруссии и Латвии

— Мы не получали до сих пор никаких запросов или писем от латвийской стороны с просьбой перенести чемпионат мира из Белоруссии, — цитирует «РИА Новости» Фазеля. — Мы пристально следим за ситуацией в Белоруссии, в середине сентября мы обсудим то, что происходит в стране. На данный момент решения о переносе чемпионата мира из Минска нет. Наша цель — провести чемпионат в двух странах, Латвии и Белоруссии. У нас такое намерение.