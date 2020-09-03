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16:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Рене Фазель: Цель ИИХФ — провести ЧМ-2021 в Белоруссии и Латвии

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что целью организации является проведение чемпионата мира по хоккею-2021 в Белоруссии и Латвии.

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Источник: Спорт-Экспресс

Ранее премьер Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что ведет переговоры с ИИХФ по поводу переноса турнира из Белоруссии в связи со сложившейся ситуацией в стране.

— Мы не получали до сих пор никаких запросов или писем от латвийской стороны с просьбой перенести чемпионат мира из Белоруссии, — цитирует «РИА Новости» Фазеля. — Мы пристально следим за ситуацией в Белоруссии, в середине сентября мы обсудим то, что происходит в стране. На данный момент решения о переносе чемпионата мира из Минска нет. Наша цель — провести чемпионат в двух странах, Латвии и Белоруссии. У нас такое намерение.

Турнир должен пройти с 21 мая по 6 июня в Минске (Белоруссия) и Риге (Латвия).

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