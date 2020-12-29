Форвард «Чикаго» Кирби Дак пропустит 4−5 месяцев из-за травмы в матче с Россией
Врач команды «Чикаго» Майкл Терри объявил, что нападающий Кирби Дак пропустит 4−5 месяцев после операции.
Врач команды «Чикаго» Майкл Терри объявил, что нападающий Кирби Дак пропустит 4−5 месяцев после операции.
Капитан молодежной сборной Канады 24 декабря в контрольном матче с Россией травмировал кисть и пропустит молодежный чемпионат мира.
«Сегодня нападающий Кирби Дак перенес успешную операцию в Чикаго по поводу перелома правого запястья, который он получил 23 декабря. Мы ожидаем, что Кирби вернется к хоккейной деятельности примерно через