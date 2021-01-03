Канада — явный фаворит в игре с Россией? Не все так однозначно

19 первораундников

После необыкновенно нервного и почти пессимистичного четвертьфинала с немцами попадание на сборную Канады может для российской команды показаться приближением к концу света. Хозяева турнира играют близко к идеалу и остаются единственными, кто не потерпел ни одного поражения в Эдмонтоне даже с учетом выставочных матчей. Можно лишь отчасти согласиться с тем, что с чехами (в четвертьфинале) и словаками (в группе) у канадцев получалось далеко не все. Однако общая разность шайб (36−4) и полное ощущение, что «Кленовые листья» добрались до нынешней стадии малой кровью и обладают большим запасом прочности, вроде бы не оставляют повода для сомнений в том, кто будет завтра фаворитом.

Посмею с этим в корне не согласиться. Дело тут не только в особом подтексте применительно к игре Канада — Россия на любом уровне. О предстоящем сопернике принято на всех углах кричать о наличии 19 игроков, выбранных на последних драфтах в первом раунде. Такого в новейшей истории никогда еще не было, а потому канадцы изначально воспринимаются как вырвавшиеся на волю дикие звери. Был и двадцатый и, на мой взгляд, самый интересный и зрелый «первораундник» Дак с сезоном в «Чикаго» за плечами. Он по глупости сломал кисть, неудачно столкнувшись с россиянином Сафоновым в выставочной игре. Полтора десятка игроков, выбранных в первом раунде, были у канадцев на легендарном турнире в Баффало-2011. В реальную звезду на уровне НХЛ из них со временем вырос разве что Кутюрье, а Эллиса, Шенна, Шварца, Барри, Сизикаса можно оценить как добротных игроков.

В «товарняке» канадцы оказались сильнее команды Ларионова за счет шального броска защитника Дрисдейла (1:0), но не произвели впечатление безотказной машины, сметающей все на своем пути. У россиян было несколько отличных моментов, чтобы как минимум не проиграть. В официальных матчах хозяевам только раз удалось показать свою мощь с действительно приличным соперником в лице сборной Финляндии. Они в какой-то момент ее просто задавили. При этом в их игре совершенно нет изысков: агрессивные действия без шайбы в чужой зоне, силовое давление, вертикальный хоккей во всей красе и активные подключения защитников. Если надо по ситуации, то команда может перейти на консервативную модель, строго охраняя свое преимущество в счете.

Предсказуемая команда

Хоккей Молодежный ЧМ 2020-2021 1/2 финала, 5.01.2021, 2:00 Канада U20 - Россия U20 -

Игорь Захаркин в Ванкувере почти одиннадцать лет назад назвал олимпийскую сборную Канады «прогнозируемой, читаемой командой». Закончилось тогда все крахом из-за собственной неготовности, но это не отменяет того, что канадская молодежка в своей нынешней версии тоже очень понятна. Шесть человек из этого состава год назад победили россиян во главе с Валерием Брагиным в Остраве. Сейчас роль этих игроков выросла еще больше. Лучший бомбардир команды Казинс выделяется среди нападающих, хотя назвать его интересным плеймейкером и нестандартным технарем нельзя. Очень полезный, двусторонний игрок, который занимает свое место в линейке типичных канадских центров по типу Бержерона, Кутюрье, О’Райлли. С ним здорово взаимодействует «бегунок» Макмайкл, тоже забивавший год назад в финале.

Остальные — хорошо обученные, правильные парни, выполняющие тренерскую установку от и до. Лично мне больше других понравился Перфетти. Второй номер последнего драфта Байфилд кроме игры со швейцарцами был тих и робок, не подтвердив пока большие авансы. Важный плюс канадской команды — способность оказывать давление всеми четырьмя звеньями и поддерживать высокий средний темп, что рано или поздно начинает сказываться на сопернике.

Вера в Аскарова

Но фигуры, способной взять свое не только грубой силой и напором, сейчас не видно. Того, кто мог бы взять на себя роль Лафренье или защитника Аддисона, рулившего большинством. В нынешней команде никто так контролировать и двигать шайбу на чужой синей не способен. Это не умаляет достоинств оборонительной линии в целом. Байрэм и Дрисдейл, которые также были в Остраве, выглядят монстрами. Особенно в формате «пять на пять». У первого из них показатель полезности «+14», у второго — «+13». Неслучайно главный тренер Андре Туриньи в матче со сборной Чехии от греха подальше урезал время остальным защитникам, дав своим лидерам провести на льду 23−25 минут.

Очевидно, что для успеха сборной России идеальную игру должен выдать Аскаров. Он несколько раз выручил команду и не пропустил в течение двух периодов, которые провел в матче с канадцами перед турниром. Есть еще один важный фактор. Надежные действия вратаря хозяев Леви не вызывают восторженных отзывов на фоне подавляющего преимущества его команды над любыми оппонентами. При тщательном исследовании роль голкипера кажется более значимой. Дело тут совсем не в великолепной статистике (96,7 процента отраженных бросков и коэффициент надежности 0,64). Леви очень спокоен, чем положительно влияет на действия полевых игроков. Они ведут себя раскрепощенно и лишний раз не дергаются.

Решение вратарской проблемы станет одной из базовых задач российской команды. Рассчитывать только на точный бросок с ползоны или быстрое движение шайбы нельзя. Надо лезть на чужой пятачок, заслонять обзор Леви, искать вторые шансы — делать все то, что ранее на турнире удавалось так себе. Просто не будет, но когда с Канадой складывалось по-другому? Уверен, что все правильные средства в руках и головах игроков и тренеров нашей сборной есть. Надо только, чтобы теория не разошлась с практикой.