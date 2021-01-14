Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
ЦСКА
30
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Витязь
21
Хоккей. НХЛ
15.01
Баффало Сэйбрз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
15.01
Нью-Джерси Дэвилз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
15.01
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
15.01
Флорида Пантерз
Даллас Старз
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Салават Юлаев
36
Хоккей. НХЛ
15.01
Детройт Ред Уингз
Каролина Харрикейнз
Хоккей. НХЛ
15.01
Виннипег Джетс
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
15.01
Нэшвилл Предаторз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
Куньлунь
13
Хоккей. НХЛ
15.01
Аризона Койотс
Сан-Хосе Шаркс
Хоккей. НХЛ
15.01
Эдмонтон Ойлерз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
15.01
Вегас Голден Найтс
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
15.01
Лос-Анджелес Кингз
Миннесота Уайлд
Все события
Фоторепортажи
8«Бавария» обыграла «Локомотив» в Лиге чемпионов
45Щербакова и Трусова обнимались, Туктамышева и Худайбердиева демонстрировали вечерние платья. Фото жеребьевки ЧР
16:50 (мск), источник: ТАСС

Европарламент призвал Международную федерацию хоккея отказаться проводить ЧМ в Белоруссии

БРЮССЕЛЬ, 14 января. /ТАСС/. Члены Европарламента (ЕП) призвали Международную федерацию хоккея (IIHF) отказаться от проведения чемпионата мира 2021 года в Минске из-за политической ситуации в стране. Об этом говорится в совместном заявлении председателя делегации ЕП по отношениям с Белоруссией и постоянного докладчика ЕП по ситуации в этой стране.

Наверх
Источник: AP 2020

«Мы были встревожены, увидев, что Рене Фазель, президент Международной федерации хоккея, который только что наслаждался теплыми объятиями с Александром Лукашенко в Минске, по-прежнему привержен проведению чемпионата мира в Белоруссии, несмотря на жестокие и широко распространенные репрессии режима против мирных демонстрантов», — отмечается в нем.

Читайте также
Глава IIHF раскрыл судьбу чемпионата мира по хоккею-2021 в Белоруссии

В ЕП считают «немыслимым» проведение турнира в Минске. «Учитывая беспрецедентный уровень репрессий, последовавших за фальсифицированными президентскими выборами 9 августа 2020 года, приведшими к рекордным 33 тыс. произвольных арестов и задержаний, включая сотни политических заключенных, а также по меньшей мере восемь смертей, связанных с протестами, и плохую репутацию режима в области прав человека в целом, мы считаем просто немыслимым проведение этого турнира, как и любых крупных международных спортивных мероприятий, в Белоруссии, когда ее народ лишен своих основных прав и свобод, — говорится в нем. — Поэтому мы настоятельно призываем IIHF, ее национальные ассоциации и другие спортивные федерации занять твердую позицию и запретить Белоруссии принимать такие мероприятия и участвовать в них».

Турнир запланирован в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня. Ранее различные европейские общественные организации призывали IIHF перенести чемпионат мира 2021 года из Минска из-за напряженной политической ситуации в Белоруссии. Окончательное решение о проведении чемпионата мира 2021 года должно быть принято на совете IIHF, который запланирован на конец января.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
 Константинова объяснила, почему ушла из "Академии Плющенко"
Фигуристка пошутила, что своей программой она хотела "вернуть мужчин в фигурное катание"
«Барселона» вышла в финал Суперкубка Испании по футболу
Нелепый трансфер: Баду ушел из «Спартака», не сыграв ни минуты
Макгрегор назвал Нурмагомедова жирным слоном
Секс-символ мирового биатлона вернулась на подиум в Оберхофе
Овечкина ждет трудный сезон. Его дивизион — бассейн с пираньями
Российские биатлонистки заняли весь пьедестал в гонке Кубка IBU
«Плющенко нужен пиар». Тарасова о его конфликте с хореографом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь