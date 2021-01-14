Европарламент призвал Международную федерацию хоккея отказаться проводить ЧМ в Белоруссии

«Мы были встревожены, увидев, что Рене Фазель, президент Международной федерации хоккея, который только что наслаждался теплыми объятиями с Александром Лукашенко в Минске, по-прежнему привержен проведению чемпионата мира в Белоруссии, несмотря на жестокие и широко распространенные репрессии режима против мирных демонстрантов», — отмечается в нем.

В ЕП считают «немыслимым» проведение турнира в Минске. «Учитывая беспрецедентный уровень репрессий, последовавших за фальсифицированными президентскими выборами 9 августа 2020 года, приведшими к рекордным 33 тыс. произвольных арестов и задержаний, включая сотни политических заключенных, а также по меньшей мере восемь смертей, связанных с протестами, и плохую репутацию режима в области прав человека в целом, мы считаем просто немыслимым проведение этого турнира, как и любых крупных международных спортивных мероприятий, в Белоруссии, когда ее народ лишен своих основных прав и свобод, — говорится в нем. — Поэтому мы настоятельно призываем IIHF, ее национальные ассоциации и другие спортивные федерации занять твердую позицию и запретить Белоруссии принимать такие мероприятия и участвовать в них».