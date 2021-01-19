Глава IIHF оценил шансы России принять чемпионат мира по хоккею

По словам функционера, такой вариант развития событий исключен, так как сейчас в отношении страны действуют санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA), согласно которым Россия в течение двух лет не может принимать крупные турниры.

Фазель добавил, что IIHF рассматривает три варианта проведения чемпионата мира. Турнир пройдет либо только в Латвии, либо страна поделит чемпионат с Данией или Словакией.

Белоруссия лишилась права провести чемпионат мира 18 января. В IIHF объяснили решение соображениями безопасности. Председатель Федерации хоккея Белоруссии Дмитрий Басков посчитал, что из-за этого страна потеряла возможность развивать детский спорт, туризм, а также городскую инфраструктуру.