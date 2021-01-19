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20:14 (мск), источник: Lenta.Ru

Глава IIHF оценил шансы России принять чемпионат мира по хоккею

Глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель оценил шансы России принять чемпионат мира по хоккею 2021 года. Об этом сообщает «Матч ТВ».

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Источник: Reuters

По словам функционера, такой вариант развития событий исключен, так как сейчас в отношении страны действуют санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA), согласно которым Россия в течение двух лет не может принимать крупные турниры.

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Фазель добавил, что IIHF рассматривает три варианта проведения чемпионата мира. Турнир пройдет либо только в Латвии, либо страна поделит чемпионат с Данией или Словакией.

Белоруссия лишилась права провести чемпионат мира 18 января. В IIHF объяснили решение соображениями безопасности. Председатель Федерации хоккея Белоруссии Дмитрий Басков посчитал, что из-за этого страна потеряла возможность развивать детский спорт, туризм, а также городскую инфраструктуру.

Турнир должен был пройти в Белоруссии и Латвии с 21 мая по 6 июня 2021 года. Против его проведения выступала белорусская оппозиция, несогласная с итогами президентских выборов, победу на которых, по официальным данным, одержал правящий с 1994 года Александр Лукашенко. По их мнению, перенос ЧМ символизирует отказ признавать легитимность действующей власти.

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