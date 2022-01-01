«Во всём виноваты русские». Версия чешских СМИ о снятии сборных с рейса

Мало того, что в Канаде посреди турнира отменили молодёжный чемпионат мира, трудности продолжаются и теперь, когда команды пытаются улететь домой. Например, на рейсе, который вёз сборную Швеции, у одного из пассажиров остановилось сердце. Врач сборной его откачивал, а самолёту пришлось совершить экстренную посадку в Исландии. Ещё с большими проблемами столкнулись сборные России и Чехии, которые вообще не смогли вылететь из Калгари.

И хотя претензии сотрудников авиакомпании возникли к обеим сборным — чехи, например, взяли с собой пиво — чешские СМИ обвиняют во всём исключительно нашу команду.

«Во всём виноваты русские»

«Вылет чехов с МЧМ отложили — их сняли с самолёта из-за поведения пьяных русских. Ещё одно затруднение испытала сборная Чехии после того, как один из игроков сдал положительный тест на коронавирус, а МЧМ отменили. Всю сборную высадили из самолёта домой. Как говорит менеджер сборной Отакар Черны, виноваты во всём русские, которые должны были лететь тем же рейсом», — писал Isport.cz.

Впрочем, уже через полчаса на месте этих слов на сайте были другие и о пьяных русских не упоминалось. Вот как выглядит новая версия: «Странный случай после ужасов МЧМ — чехов выгнали с самолёта из-за поведения русских. Как будто мало было, что подающих надежды хоккеистов лишили возможности продемонстрировать свои умения на главном молодёжном турнире. Отъезд из Калгари сопровождался инцидентами, которых ещё поискать. Игрокам пришлось задержаться в Канаде ещё на день из-за неподобающего поведения сборной России в аэропорту. Почему? “Наши кофты с ними выглядят одинаково”», — сказал Черны.

Печаль, разочарование, неразборчивые слова, полные злости. Ощущения игроков сборной Чехии после отмены МЧМ стали ещё хуже. Особенно у тех, кто играет в Европе. Этот несуразный эпизод отлично вписывается в канву окончания МЧМ. К плохим условиям безопасности игроков, которые привели к положительным тестам и в итоге — к отмене турнира, теперь добавилась история с серыми кофтами".

«Вмешался фактор под названием “русские”»

"Это кажется невозможным! Чешскую молодёжку высадили с самолёта по вине русских. Это звучит как вымышленная новогодняя история, которую придумали под сильным алкогольным отравлением. К сожалению, это не так. К сожалению, это жестокое окончание и так беспрецедентной цепочки событий на МЧМ в Канаде. Сборную Чехии высадили с самолёта, она не вернётся домой на Новый год.

Большая часть команды — персонал и игроки, выступающие в Европе — сели на автобус в Эдмонтоне и поехали в Калгари, откуда должны были вылетать во Франкфурт. Звучит довольно просто, да? Не нужно было даже пересадок делать, в немецком аэропорту сборная бы села на автобус, который довёз бы её до дома.

Всё было бы просто, если бы не вмешался фактор под названием «русские».

Самолёт Air Canada должен был доставить в Европу сборные Чехии, России и Финляндии, но улетела только одна команда. Финны.

«Наша совесть чиста, я убеждён, что наши игроки не нарушали никаких правил, бортпроводники никому из наших не делали замечаний о неправильно надетой маске. Некоторые же русские, напротив, вообще были без масок, что возмутило некоторых канадских пассажиров, которые нажаловались на это бортпроводникам. Ещё одна трудность на этом МЧМ, но мы рады, что ситуация уже разрешилась. В итоге мы задержимся в Канаде ещё на сутки», — заявил менеджер сборной Чехии Черны.

Самолёт в итоге вылетел из Калгари с трёхчасовой задержкой. К сожалению, это не первый инцидент со сборной России в последние годы. После победы на МЧМ-2011 в Баффало они так праздновали, что их тоже сняли с самолёта в ослабленном состоянии. «Они были так пьяны, что некоторых пришлось заносить в автобус», — рассказывал водитель автобуса, который отвозил сборную в аэропорт.

Что ж, другая страна, другие нравы.

«Русские прислали красивое приглашение на следующий МЧМ, который они примут в Новосибирске и Омске», — пишет Hokej.cz.