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13:07 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Третьяк отметил победу юниорской сборной России на Кубке Глинки/Гретцки

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что победа юниорской сборной России (игроки до 18 лет) на Кубке Глинки/Гретцки стала значимой и исторической для страны.

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Источник: РИА "Новости"

Юниорская сборная России 10 августа в финале Кубка Глинки/Гретцки, который проходил в Чехии и Словакии, обыграла сверстников из команды Канады со счетом 3:2.

«Важнейшие соревнования стартовали уже в летний период. В одном из них наша сборная одержала очень значимую, можно даже сказать, историческую победу. Очень приятно отметить успех юниорской сборной России до 18 лет, которые вернули нам звание чемпионов мемориала Глинки/Гретцки. Прошло почти четверть века с тех пор, как наша команда завоёвывала этот престижный трофей», — приводит слова Третьяка сайт ФХР.

«Турнир в Чехии и Словакии считается неофициальным чемпионатом мира, традиционно собирает самых сильнейших и наиболее перспективных хоккеистов мира по своему году рождения. И на столь важном с точки зрения становления молодых игроков турнире российская сборная показала отличный результат, отличную командную игру, образцовую взаимосвязь между тренерами, игроками и штабом сборной. Для нас успехи молодых хоккеистов имеют особое значение, в них мы видим хорошие перспективы для смены поколения и новую надежду российского хоккея», — добавил он.

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