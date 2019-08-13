Третьяк отметил победу юниорской сборной России на Кубке Глинки/Гретцки

Источник: РИА "Новости"

Юниорская сборная России 10 августа в финале Кубка Глинки/Гретцки, который проходил в Чехии и Словакии, обыграла сверстников из команды Канады со счетом 3:2.

«Важнейшие соревнования стартовали уже в летний период. В одном из них наша сборная одержала очень значимую, можно даже сказать, историческую победу. Очень приятно отметить успех юниорской сборной России до 18 лет, которые вернули нам звание чемпионов мемориала Глинки/Гретцки. Прошло почти четверть века с тех пор, как наша команда завоёвывала этот престижный трофей», — приводит слова Третьяка сайт ФХР.