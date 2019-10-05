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10:54 (мск), источник: Om1.ru

Омск станет столицей молодежного чемпионата мира по хоккею

Губернатор области Александр Бурков согласовал заявку на федеральном уровне.

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Источник: Om1.ru

По итогам заседания межведомственной комиссии по организации и проведению на территории РФ международных спортивных соревнований, согласованию перспективных заявок Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта стало понятно, что Омск будет столицей чемпионата мира по хоккею среди молодежи в 2023 году. Наш город вместе с Новосибирском принимет молодежные хоккейные команды.

4 октября в Москве, на заседании, которым руководила вице-премьер Ольга Голодец, заслушали доклады президента федерации хоккея РФ Владислава Третьяка, губернатора Омской области Александра Буркова и губернатора Новосибирской области Андрея Травникова.

Александр Бурков подтвердил, что наша область готова соблюдать все требования Международной федерации хоккея. Уже сейчас в городе начинают реализацию сразу четырех проектов по строительству гостиниц категории «4 звезды».

Также компания «Газпром нефть» подтвердила, что займется строитетельством нового ледового дворца «Арена Омск», который рассчитан на 12 тысяч зрителей.

«На данный момент определены основные условия концессионного соглашения. Демонтаж старого здания “Арены Омск” практически завершен. Для строительства нового определен земельный участок, в декабре планируется получить заключение государственных экспертиз по проектно-изыскательским работам. Предполагаемый срок начала строительства — первый квартал 2020 года, окончания — в 2022 году», — рассказывает пресс-служба омского правительства.

Также создадут единый общефедеральный оргкомитет по проведению мирового молодёжного первенства по хоккею сразу на две столицы — Омск и Новосибирск. Оргкомитет возглавит заместитель председателя Правительства Российской Федерации Ольга Голодец.

«Для нас это очень важное событие с учётом значимости этого вида спорта для россиян. И то, что у нас два сибирских города — Новосибирск и Омск — принимают участие в этом событии, для нас это очень серьёзная планка», — уточнила Ольга Голодец.

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