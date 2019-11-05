Канадцы снова увидели русский характер! Молодежка начала Суперсерию с победы

Источник: РИА "Новости"

В ночь с 4 на 5 ноября по московскому времени сборная России U20 взяла старт на CIBC Canada Russia Series 2019 матчем со сборной юниорской лиги Квебека (QMJHL). Это первая игра традиционного турнира Суперсерия, который с 2003 года проводится в одинаковом формате — российская команда играет по два матча со сборными трёх сильнейших канадских юниорских лиг.

В этот раз Суперсерия стартовала в городе Сент-Джон канадской провинции Нью-Брансуик, вполне счастливом для нашей сборной — в 2008 и 2010 годах российская молодёжка здесь уже побеждала.

Соперник России остался без главной звезды

В Канаду главный тренер молодёжной сборной Валерий Брагин привёз 24 хоккеиста, выступающих в России, а в Сент-Джоне к ним присоединились четыре российских игрока из лиги Квебека — Никита Александров, Дмитрий Завгородний, Егор Соколов и Александр Хованов. Последние трое образовали одно из ударных звеньев россиян, а полностью состав на матч выглядел следующим образом.

Исаев (Мифтахов).

Пыленков — Малышев, Подколзин — Морозов — Савунов;

Зоркин — Островский, Соколов — Хованов — Завгородний;

Телегин — Валитов, Ртищев — Соркин — Ротенберг;

Гордеев — Бабинцев, Грошев — Александров — Амиров.

Что касается сборной QMJHL, то в первую очередь бросалось в глаза отсутствие в составе Алексиса Лафренье — главного фаворита драфта-2020. Партнёр Дмитрия Завгороднего по звену в «Римуски», один из самых результативных хоккеистов лиги Квебека, получил повреждение в одном из матчей регулярного чемпионата и не смог быть капитаном своей сборной в первых играх Суперсерии.

Начало Суперсерии за нами

Первый матч между российской молодёжкой и сборной Квебека начался в спокойном темпе. Не лучшее движение было объяснимо для нашей команды, проделавшей долгий путь из Москвы в канадскую глубинку, а вот от хозяев можно было ждать большего. Но у нашего голкипера Даниила Исаева было не так уж много работы, да и вообще первые 10 минут прошли практически без моментов.



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А потом наши ребята проснулись и завладели инициативой. Первую реальную возможность открыть счёт упустил Василий Подколзин, замыкавший передачу Дмитрия Завгороднего, но вскоре гол всё-таки пришёл, когда воспитанник омского хоккея оказался на льду со своими партнёрами. Тройка Соколов-Хованов-Завгородний закружила канадцев в их зоне, и центральный нападающий забросил первую шайбу Суперсерии-2019.

Сборная России выглядела увереннее соперника и контролировала ход матча, серьёзно вступить в игру Исаеву пришлось только на последних секундах периода. Голкипер «Локомотива» здорово справился с угрозой от Рафаэля Лавуа, который под углом в одиночестве вылазил на наши ворота.

Канадцы переворачивают ход матча на контратаках

Эта атака оказалась своеобразным посылом от сборной Квебека на второй период. Канадцы ощутимо добавили в активности, включили скорости и смогли сравнять счёт в самом начале игрового отрезка. После выигранного в своей зоне вбрасывания в контратаку улетел Габриэль Фортье и отличным броском переиграл Исаева — 1:1.

После пропущенной шайбы у россиян были хорошие моменты, чтобы вновь выйти вперёд — с убойных позиций стреляли после позиционного нападения Никита Александров и Иван Морозов, — но всплеск активности нашей команды закончился ничем, а канадцы вскоре отличились в ещё одной контратаке. Джейкоб Пеллетье и Доусон Мерсер, форварды ведущего звена сборной Квебека, вышли «2 в 1» и разыграли образцовую комбинацию.

У Канады не было никакого игрового преимущества, россияне прилично перебрасывали соперника, но счёт был не в нашу пользу, а за три минуты до конца периода сборная Квебека забила и третий гол. Он получился довольно курьёзным — после броска канадца шайба угодила в штангу и оказалась под Исаевым, но российский голкипер не сумел её зафиксировать и подъехавший на пятачок Пеллетье пропихнул её в ворота. В КХЛ такой гол обязательно пропустили бы через видеопросмотр, но в Сент-Джоне матч затягивать не стали.

Период получался для россиян сверхнеудачным, но за считаные секунды до сирены нашим парням удалось сквитать одну шайбу. Очень красивый гол организовали форварды нашего «легионерского» звена — Александр Хованов и Дмитрий Завгородний. В расстановке «4 на 4» первый протащил шайбу за ворота и отдал оттуда «слепой» пас, а второй завершил комбинацию точным броском. 3:2 после 40 минут игры, ничего ещё не потеряно!

Русский характер и невероятные «легионеры»!

В третьем периоде канадцы не снижали темп, и сборной России, которой надо было отыгрываться, пришлось обороняться, тем более что во второй половине матча у наших ребят пошли удаления. Но Исаев и Ко без особых проблем отбили все угрозы, а ближе к середине периода очередной голевой атакой выстрелило наше лучшее звено. Великолепный Хованов оформил дубль, гол для него создал Егор Соколов.

Российские «легионеры» из лиги Квебека выглядели на две головы мастеровитее остальных ребят российской сборной, но, по большому счёту, такой расклад был ожидаем. Благодаря Хованову, Соколову и Завгороднему, которые — не будем забывать — были гораздо свежее остальных россиян, подопечным Брагина удалось совершить очередной крутой камбэк на канадской земле. Но и это была ещё не вся программа от нашего ведущего звена!

За три с небольшим минуты до конца основного времени Хованов и Завгородний организовали и четвёртую шайбу сборной России. В этом матче остановить их было нереально!

Это было блистательное проявление настоящего мастерства русских игроков и нашего фирменного характера. Команда Валерия Брагина вновь смогла удивить искушённую канадскую публику, выстоять на последних минутах встречи в обороне и начать суперсерию-2019 с яркой победы.