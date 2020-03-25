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14:22 (мск), источник: ТАСС

Сезон-2019/20 Высшей хоккейной лиги досрочно завершен из-за коронавируса

ТАСС, 25 марта. Федерация хоккея России (ФХР) объявила, что сезон-2019/20 Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) досрочно завершен в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба ФХР.

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Ранее в среду Континентальная хоккейная лига (КХЛ) также досрочно завершила сезон, ФХР поддержала это решение. Распределение мест по итогам сезона в ВХЛ будет определено в соответствии с установленным порядком в скором времени.

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«В этой непростой ситуации ФХР считает своим долгом заявить, что с оптимизмом смотрит в будущее. В случае улучшения эпидемиологической ситуации в стране и отмены ограничений на проведение спортивных мероприятий подготовка игроков сборных команд по хоккею будет возобновлена уже в этом сезоне», — заявил президент ФХР Владислав Третьяк.

Плей-офф ВХЛ был прерван на стадии второго раунда, в нем играли «Звезда» (Москва) — «Хумо» (Ташкент) — счет в серии до четырех побед — 3−1; «СКА-Нева» (Санкт-Петербург) — «Барс» (Казань) — 1−3; «Динамо» (Санкт-Петербург) — «Нефтяник» (Альметьевск) — 2−2; «Рубин» (Тюмень) — «Югра» (Ханты-Мансийск) — 2−2. Всего сезон ВХЛ начали 34 команды, разделенные на две конференции, восемь лучших команд из каждой конференции вышли в плей-офф. Действующим победителем турнира является «Сарыарка» из Караганды (Казахстан).

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 410 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 658 случаев заражения, 29 человек вылечились и выписаны из больниц.

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