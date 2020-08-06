Трагедия, которую скрывали в СССР. В авиакатастрофе погибли 13 хоккеистов, полет в непогоду разрешил сын Сталина

Источник: Sport24

Для отечественного хоккея самой страшной трагедией вот уже почти 9 лет считается крушение самолета Як-42Д, в результате которого погибли игроки и тренеры ярославского «Локомотива». Для многих болельщиков, журналистов, хоккеистов и тысяч других людей день 7 сентября 2011 года разделил жизнь на до и после. Вместе с семьями погибших и Ярославлем тогда скорбила вся страна.

А вот о другой трагедии, которая случилась за 61 год до ярославской, знает гораздое меньшее количество людей. Причина банальна — правительство СССР решила скрыть информацию о ней, в те времена это еще было возможно. Что же произошло 7 января 1950 года?

Источник: РИА "Новости"

В этот день команда ВВС МВО отправилась на очередной матч чемпионата СССР в Челябинск. Для этого личным указанием Василия Сталина, курировавшим клуб, был выделен военный самолет Ли-2. В 6 часов утра этот самолет вылетел с московского аэродрома на Ленинградском проспекте в направлении Казани, где была намечена промежуточная остановка. На борту находились 6 членов экипажа и 13 хоккеистов ВВС МВО.

А как же тренеры? Играющим тренером команды был Борис Бочарников, которому и суждено было сыграть роковую роль в этой истории. Сразу после приземления самолета в Казани, стало известно, что Свердловск (игроки ВВС МВО должны были лететь именно в этот город, а уже оттуда добираться до Челябинска) из-за неблагоприятных метеорологических условий (температура -39 градусов) не готов принять военный борт. Но Бочарникову не хотелось тратить время на поездку на поезде, и он решил позвонить сыну Сталину. Тот после долгих уговоров дал распоряжение разрешить полет.

Источник: РИА "Новости"

В тот день свердловский аэропорт Кольцово принимал самолеты из разных городов, загруженность была запредельной, диспетчеры в первую очередь давали разрешение на посадку переполненным пассажирским самолетам. Из-за этого «хоккейный» борт долго время находился в зоне ожидания, а заждавшиеся посадки игроки ВВС МВО собрались в хвосте воздушного судна, что сильно затруднило управление им.

Дальше случилась еще одна роковая ошибка. Неподалеку от аэропорта Кольцово находилась плохо оборудованная посадочная полоса военного аэродрома Арамиль. Именно на ее частоту настроился штурман Ли-2, в итоге при снижении командир самолета не обнаружил посадочную полосу и зашел на второй круг. Всего было выполнено три захода, в результате последнего воздушное судно столкнулось с землей. Возгорания не случилось, хоккеисты и члены экипажа погибли от силы удара.

Источник: РИА "Новости"

Все жертвы авиакатастрофы были похоронены на кладбище поселка Кольцово, но саму трагедию тогдашним руководителям Советского Союза удавалось скрывать почти 20 лет. Как такое возможно? В отсуствии интернета и каких-либо хоккейных СМИ это было не так уж и сложно, к тому же, для сохранения тайны использовались самые изощренные способы.

Например, вместо погибшего Юрия Жибуртовича в состав ВВС МВО был срочно вызван его младший брат Павел. Весь хоккейный опыт последнего до этого ограничивался одним матчем, но это никого не смутило. Когда Жибуртович-младший начал забрасывать шайбы, дикторы на стадионах объявляли только его фамилию. К слову, карьера Павла в итоге получилась успешной — он играл еще 14 лет и добрался до сборной СССР.

Трагедия в Свердловске за годы обросла различными слухами. Например, рассказывали, что ее предсказывал Вольф Мессинг. Но самым обсуждаемым стало отсутствие на разбившемся борту легендарного Всеволода Боброва. Одни говорили, что его спас загул, другие, что Бобров должен был лететь на матч только на следующий день. Но, самой правдивой выглядит версия с несработавшим будильником, которую позже подтверждал брат Боброва Борис:

«Будильник старый, проверенный и надежный, никогда раньше не отказывал. Всеволод его завел и передал мне, а я, хорошо помню, когда ставил его на прикроватную тумбу, еще раз на него взглянул и приложил к уху — на всякий случай, по привычке. Почему он остановился ночью и не зазвонил — одному Богу известно!».

Источник: РИА "Новости"

Ради сокрытия информации о трагедии, ВВС МВО заставили выйти на матч в Челябинске в обновленном составе, в межсезонье Василий Сталин усилил команду и в трех следующих сезонах она становилась чемпионом Советского Союза.