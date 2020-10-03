«Торнадо» в овертайме обыграло «Бирюсу» в стартовом матче ЖХЛ

Первенство ЖХЛ должно было стартовать 19 сентября, однако начало сезона было перенесено на более поздний срок. Это было связано с тем, что китайская команда «Куньлунь» не смогла вовремя прибыть в Россию. Также финансовые проблемы возникли у СК «Горный».