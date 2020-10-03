«Торнадо» в овертайме обыграло «Бирюсу» в стартовом матче ЖХЛ

В составе победительниц заброшенными шайбами отметились Дарья Зубок (26-я минута), Анна Савонина (40, 60), Галина Скиба (49) и Нина Пирогова (63). У проигравших отличились Евгения Ларшина (33, 38), София Лифатова (38) и Екатерина Добродеева (54).
4 октября команды вновь проведут очный матч.
Первенство ЖХЛ должно было стартовать 19 сентября, однако начало сезона было перенесено на более поздний срок. Это было связано с тем, что китайская команда «Куньлунь» не смогла вовремя прибыть в Россию. Также финансовые проблемы возникли у СК «Горный».
В прошлом сезоне победителем ЖХЛ в своем дебютном сезоне стал «Куньлунь», который в финальной серии со счетом 3−0 обыграл уфимскую «Агидель».