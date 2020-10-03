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16:52 (мск), источник: ТАСС

«Торнадо» в овертайме обыграло «Бирюсу» в стартовом матче ЖХЛ

МЫТИЩИ /Московская область/, 3 октября. /ТАСС/. Подмосковное «Торнадо» в овертайме одержало победу над красноярской «Бирюсой» со счетом 5:4 в стартовом матче Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) сезона-2020/21.

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В составе победительниц заброшенными шайбами отметились Дарья Зубок (26-я минута), Анна Савонина (40, 60), Галина Скиба (49) и Нина Пирогова (63). У проигравших отличились Евгения Ларшина (33, 38), София Лифатова (38) и Екатерина Добродеева (54).

Во время загрузки произошла ошибка.

4 октября команды вновь проведут очный матч.

Первенство ЖХЛ должно было стартовать 19 сентября, однако начало сезона было перенесено на более поздний срок. Это было связано с тем, что китайская команда «Куньлунь» не смогла вовремя прибыть в Россию. Также финансовые проблемы возникли у СК «Горный».

В прошлом сезоне победителем ЖХЛ в своем дебютном сезоне стал «Куньлунь», который в финальной серии со счетом 3−0 обыграл уфимскую «Агидель».

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