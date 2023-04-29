Алексей Протас забросил первую шайбу в плей-офф АХЛ, Соловьев отметился ассистом в матче против команды Климовича

«Херши» в гостях обыграл «Шарлотт» — 5:2 (2:0, 2:1, 1:1) в первом матче второго раунда плей-офф АХЛ. У победителей белорусский нападающий Алексей Протас забросил на 17-й минуте встречи, когда счет стал 2:0 в пользу «Херши». Он также исполнил два броска и завершил встречу с показателем полезности «+2».

В нынешнем сезоне форвард провел 58 матчей в НХЛ и набрал в них 15 (4+11) баллов. В регулярном чемпионате АХЛ на его счету 9 игр и 5 (2+3) очков. В плей-офф отыграл один матч и отметился заброшенной шайбой.

Счет в серии: 1:0 в пользу «Херши» (5:2).

«Калгари» Ильи Соловьева в домашнем поединке оказался сильнее «Абботсфорда» Данилы Климовича — 4:3 ОТ (1:2, 0:1, 2:0, 1:0) в матче второго раунда плей-офф АХЛ.

У победителей белорусский защитник Илья Соловьев отметился ассистом на 41-й минуте встречи, когда счет стал 2:3. Он также исполнил один бросок и завершил встречу с показателем полезности «+1».

В нынешнем сезоне защитник провел 68 матчей в регулярном чемпионате АХЛ и набрал 18 (4+14) баллов. В двух играх плей-офф отметился одним ассистом.

Нападающий «Абботсфорда» Данила Климович завершил встречу с показателем полезности «0», отмечает официальный сайт ФХБ.