Овечкин о конкурсе бросков на матче звезд КХЛ и НХЛ: «Плохой лед был. Много зрителей пришло, они растопили его своими сердцами»
Сегодня на «ЦСКА-Арене» в Москве прошла благотворительная игра между звездами КХЛ и НХЛ. Она завершилась со счетом 8:8.
Сегодня на «ЦСКА-Арене» в Москве прошла благотворительная игра между звездами КХЛ и НХЛ. Она завершилась со счетом 8:8.
— Почему у вас не пошли броски в конкурсе на точность?
— Плохой лед был, хотя я его чистил. Нас там 20 минут возили по зоне, представляете, во что превратилась площадка? Но я все равно решил попробовать.
— Жарко было?
— Не в этом дело. Просто много зрителей пришло — спасибо им огромное. Они растопили лед своими сердцами, — заявил капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.