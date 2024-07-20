Овечкин о конкурсе бросков на матче звезд КХЛ и НХЛ: «Плохой лед был. Много зрителей пришло, они растопили его своими сердцами» | Источник: Sports.Ru

— Почему у вас не пошли броски в конкурсе на точность?

— Плохой лед был, хотя я его чистил. Нас там 20 минут возили по зоне, представляете, во что превратилась площадка? Но я все равно решил попробовать.

— Жарко было?