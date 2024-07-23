Александр Овечкин: «У меня дом в Вашингтоне и квартира в Майами. Инвестирую в нашу недвижимость, если бы планировал жить в США, покупал бы там»
— Ты инвестируешь в недвижимость?
— Да.
— В американскую или российскую?
— В нашу, конечно.
— Почему не в американскую?
— Мы купили квартиру в Майами четыре года назад, у меня дом в Вашингтоне. Если бы я там планировал жить, то инвестировал и покупал бы там.
— Ты для жизни купил квартиру в Майами, не для инвестиций?
— Больше для себя, чтобы когда мы захотели, то прилетели. Чтобы жена с детьми отдохнули.
— А в России для инвестиций?
— Для себя и для инвестиций.
— Какие планы, куда деньги девать? В какие направления?
— Это будет спорт, — сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.
Овечкин о Москве: «Друзья из Америки не хотят уезжать и говорят “вау”. Все красиво, безопасно, лучшая еда, рестораны и сервис — все есть».