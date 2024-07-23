Александр Овечкин: «У меня дом в Вашингтоне и квартира в Майами. Инвестирую в нашу недвижимость, если бы планировал жить в США, покупал бы там»

Александр Овечкин: «У меня дом в Вашингтоне и квартира в Майами. Инвестирую в российскую недвижимость, если бы планировал жить в США, покупал бы там» | Источник: Sports.Ru

— Да.

— В американскую или российскую?

— В нашу, конечно.

— Почему не в американскую?

— Мы купили квартиру в Майами четыре года назад, у меня дом в Вашингтоне. Если бы я там планировал жить, то инвестировал и покупал бы там.

— Ты для жизни купил квартиру в Майами, не для инвестиций?

— Больше для себя, чтобы когда мы захотели, то прилетели. Чтобы жена с детьми отдохнули.

— А в России для инвестиций?

— Для себя и для инвестиций.

— Какие планы, куда деньги девать? В какие направления?

— Это будет спорт, — сказал нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин.