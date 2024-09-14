Юрзинов о старте СКА: «Самая большая ошибка в хоккее — делать выводы уже в сентябре. Задача команды — выйти на полную мощность ближе к плей-офф»

— Сегодня в нашем хоккее существует — нет, не анархия, а полная свобода выбора плана предсезонной подготовки. Не будем сейчас обсуждать, идет ли это на пользу нашему хоккею и нашей молодежи, ее развитию. Но факт в том, что эта подготовка сжата до одного месяца — августа, и есть команды, которые проводят его в основном на льду, освободив себя от беговых нагрузок, зала и так далее.