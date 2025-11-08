Фетисов об Овечкине и рекорде Гретцки по голам в НХЛ с учетом плей-офф: «Осталось 40 шайб, надо забить 30 в регулярке и 10 — в Кубке Стэнли. Это вполне ему по силам»

"Я думаю, что Саша вполне может побить и другой выдающийся рекорд Уэйна Гретцки в НХЛ. Ему осталось забросить 40 шайб. Надо 30 голов забить в регулярном чемпионате НХЛ и 10 — в плей-офф Кубка Стэнли.
Это вполне ему по силам и, может быть, удастся сделать уже в этом сезоне", — сказал Фетисов.
Овечкин о Малкине и Кросби: «Мы боролись все эти годы, но у нас очень хорошие отношения. Уважаю их как игроков и людей».
