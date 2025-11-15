Щитов о «Сибири»: «Надо пригласить более компетентных людей. Убрали Епанчинцева, пригласили вратаря, пропускающего глупые шайбы — те, кто принимал решения, должны ответить»

Хороший пример — «Салават Юлаев». В клубе тоже начали ни шатко ни валко, не попадали в зону плей-офф. Но руководство поступило грамотно: там доверяют Виктору Козлову, и доверие приносит успехи. Он хорошо настроил молодежь и неопытных игроков, и команда идет в восьмерке. Так что хорошо, что в Уфе не приняли поспешных решений. «Сибирь» тоже должна была пойти по такому пути. Тренерам нужно дать доработать сезон полностью, потому что команда может попасть в кризис несколько раз за сезон.