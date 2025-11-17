Ричмонд
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
3.14
X
4.32
П2
2.05
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.69
П2
6.70
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.20
П2
2.43
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
4
:
Айлендерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Рейнджерс
1
:
Детройт
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
3
:
Вегас
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
2
:
Ванкувер
6
П1
X
П2

Кучеров забил 365 голов в регулярках НХЛ и делит с Сен-Луи 3-е место в истории «Тампы». У Лекавалье 383 шайбы, у Стэмкоса — 555

Форвард «Тампы» Никита Кучеров забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ванкувером» (2:6).

На счету 32-летнего россиянина стало 16 (8+8) очков в 16 играх в текущем сезоне.

За карьеру в лиге — 1010 (365+645) баллов в 819 играх.

Кучеров делит 3-е место по голам в истории «Лайтнинг» с Мартеном Сен-Луи (365 в 972 играх). Выше идут Стивен Стэмкос (555 в 1082) и Винсент Лекавалье (383 в 1037).

