Кучеров забил 365 голов в регулярках НХЛ и делит с Сен-Луи 3-е место в истории «Тампы». У Лекавалье 383 шайбы, у Стэмкоса — 555

На счету 32-летнего россиянина стало 16 (8+8) очков в 16 играх в текущем сезоне.
За карьеру в лиге — 1010 (365+645) баллов в 819 играх.
Кучеров делит 3-е место по голам в истории «Лайтнинг» с Мартеном Сен-Луи (365 в 972 играх). Выше идут Стивен Стэмкос (555 в 1082) и Винсент Лекавалье (383 в 1037).
