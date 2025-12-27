Депутат Свищев: «Овечкин — человек года. Его отношение к Путину понятно, он никогда не предавал страну и планирует связать жизнь с Россией — построить академию в Москве»

«Таких звезд, как Овечкин, я в этом сезоне не вижу. Дело даже не в его рекорде, хотя и это тоже важно. Не каждому дано в 40 лет играть в сильнейшей лиге мира. Но дело и в его жизненной позиции, отношении к стране, его будущие планы. Он говорит, что хочет продолжить карьеру в “Динамо”, построить академию Овечкина в Москве.