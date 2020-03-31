Роковой удар: красотка из UFC, оказавшаяся на грани увольнения

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До прихода в UFC статистика Вероники была гораздо лучше: девушка оставалась непобежденной и считалась восходящей звездой латиноамериканских смешанных единоборств. Однако уровень сильнейшей лиги мира она пока не тянет. Теперь на счету Маседо шесть побед, четыре поражения и одна ничья.

Знойная венесуэлка точно не намерена мириться с неудачами, не зря же она успела получить от UFC уже два бонуса за зрелищность! Теперь Маседо нужен еще один шанс, чтобы доказать свою состоятельность в промоушене.