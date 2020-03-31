Роковой удар: красотка из UFC, оказавшаяся на грани увольнения
Последний на данный момент турнир UFC прошел без зрителей в Бразилиа. То шоу открыли венесуэлка Вероника Маседо и шведка Беа Малеки. Победу одержала скандинавская спортсменка, а ее соперница потерпела четвертое поражение за пять поединков в промоушене и оказалась на грани увольнения. Такой результат расстроил многих поклонников смешанных единоборств, ведь Маседо уже обрела популярность как одна из красивейших представительниц индустрии.