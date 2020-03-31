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11:13 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Роковой удар: красотка из UFC, оказавшаяся на грани увольнения

Последний на данный момент турнир UFC прошел без зрителей в Бразилиа. То шоу открыли венесуэлка Вероника Маседо и шведка Беа Малеки. Победу одержала скандинавская спортсменка, а ее соперница потерпела четвертое поражение за пять поединков в промоушене и оказалась на грани увольнения. Такой результат расстроил многих поклонников смешанных единоборств, ведь Маседо уже обрела популярность как одна из красивейших представительниц индустрии.

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19
фотографий

До прихода в UFC статистика Вероники была гораздо лучше: девушка оставалась непобежденной и считалась восходящей звездой латиноамериканских смешанных единоборств. Однако уровень сильнейшей лиги мира она пока не тянет. Теперь на счету Маседо шесть побед, четыре поражения и одна ничья.

Знойная венесуэлка точно не намерена мириться с неудачами, не зря же она успела получить от UFC уже два бонуса за зрелищность! Теперь Маседо нужен еще один шанс, чтобы доказать свою состоятельность в промоушене.

Можете считать, что Веронике стоило бы пойти в модели вместо ММА, но лично ей не стоит говорить об этом. Недавно в социальных сетях она жестко раскритиковала российского бойца Ислама Махачева, который заявил что смешанные единоборства — не женский вид спорта.

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