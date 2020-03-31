WADA вернуло Международной федерации тхэквондо статус соответствия

Источник: Reuters

Решение было принято по итогам заседания исполнительного комитета WADA.

WADA отметило ряд мер ITF, направленных на устранение несоответствий в антидопинговом кодексе федерации. При этом отмечается, что для поддержания нынешнего статуса агентство рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с ITF.

23 сентября 2019 года исполнительный комитет WADA лишил ITF статуса соответствия, так как внутренний антидопинговый кодекс организации не был приведен к соответствию с международным. Представители ITF имели 21 день, чтобы оспорить это решение, но не стали этого делать.