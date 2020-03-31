Текущие события
Футбол. Зарубежный
28.03
Слуцк
Динамо Брс
01
Футбол. Зарубежный
28.03
Славия М
БАТЭ
21
Футбол. Зарубежный
28.03
Минск
Динамо Мн
32
Футбол. Зарубежный
28.03
Городея
Шахтер С
02
Футбол. Зарубежный
29.03
Ислочь
Смолевичи
10
Футбол. Зарубежный
29.03
Неман
Витебск
20
Все события
Фоторепортажи
10Два удаления и 5 мячей. Сумасшедший матч «Ростов» — ЦСКА
22ЦСКА — «Зенит»: матч, который отменил коронавирус
19:27 (мск), источник: ТАСС

WADA вернуло Международной федерации тхэквондо статус соответствия

ТАСС, 31 марта. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) исключило Международную федерацию тхэквондо (ITF) из числа организаций, не соответствующих Всемирному антидопинговому кодексу. Об этом сообщает пресс-служба WADA.

Наверх
Источник: Reuters

Решение было принято по итогам заседания исполнительного комитета WADA.

WADA отметило ряд мер ITF, направленных на устранение несоответствий в антидопинговом кодексе федерации. При этом отмечается, что для поддержания нынешнего статуса агентство рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с ITF.

23 сентября 2019 года исполнительный комитет WADA лишил ITF статуса соответствия, так как внутренний антидопинговый кодекс организации не был приведен к соответствию с международным. Представители ITF имели 21 день, чтобы оспорить это решение, но не стали этого делать.

ITF не входит в Ассоциацию международных федераций летних олимпийских видов спорта, члены которой принимают участие в Олимпийских играх. Тхэквондо представлено в организации Всемирной федерацией тхэквондо (World Taekwondo).

 Выступления фигуристов, которые мы не увидели на ЧМ из-за коронавируса
"Нас бьют, потому что мы не защищаемся"
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 31 марта
«Рот закрой», «Все золото на допинге». Губерниев против Резцовой
Россиянин - второй в рейтинге вратарей по мнению игроков НХЛ
ФИФА приготовила огромные деньги на спасение футбола
СМИ: Период самоизоляции игроков клубов НХЛ продлили
Чемпион ОИ предложил всем оскорбленным пойти против Губерниева
«Интер» понизит сумму отступных за звезду из-за коронавируса
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь