Россияне выиграли девять золотых медалей в первый день чемпионата мира по самбо

Шейх-Мансур Хабибулаев, выступающий в категории до 64 кг, стал семикратным чемпионом мира. Также в боевом самбо золотые медали медали завоевали Абусупиян Алиханов (до 88 кг), Вера Лоткова (до 54 кг) и Яна Полякова (до 72 кг). В спортивном самбо золото России принесли Владимир Гладких (до 58 кг), Расул Наш (до 71 кг), Маргарита Барнева (до 50 кг), Карина Черевань (до 65 кг) и Альбина Чоломбитько (80+ кг).