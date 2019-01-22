Текущие события
Футбол. Зарубежный
21.01
Эйбар3
Эспаньол0
Футбол. Зарубежный
21.01
Ювентус3
Кьево0
Футбол. Зарубежный
20.01
Барселона3
Леганес1
Футбол. Зарубежный
20.01
Сент-Этьен1
Лион2
Футбол. Зарубежный
21.01
Дженоа0
Милан2
Футбол. Зарубежный
23.01
Ним
Анже
Все события
Фоторепортажи
17ЦСКА победил «Химки» в матче Единой лиги ВТБ
10Ссора Риксена и Радимова во время матча «Зенита»
11:17 (мск), источник: БЕЛТА

Сборная Беларуси по мини-футболу завершает подготовку к квалификации ЧМ-2020

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу проводит заключительный этап подготовки к домашнему квалификационному турниру чемпионата мира, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Под началом главного тренера белорусской команды Андрея Толмача в спорткомплексе «Ратомка» к старту готовятся 16 игроков:

вратари — Андрей Головнев («Лидсельмаш», Лида), Владимир Стремилов («БЧ», Гомель), Вячеслав Щербаченя («Дорожник», Минск);.

полевые игроки — Александр Белый, Антон Гусаков (оба — «Витэн», Орша), Дмитрий Гончаров, Владимир Жигалко, Дмитрий Лось (все — «Лидсельмаш», Лида), Олег Горбенко, Руслан Лазюк, Павел Раговик, Александр Ольшевский, Александр Чибисов, Игорь Щербич (все — «Столица», Минск), Владислав Селюк (ВРЗ, Гомель), Дмитрий Шимановский («УВД-Динамо», Гродно).

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Еще один футболист Сергей Крыкун из российской «Тюмени» прибудет в тренировочный лагерь сборной Беларуси 27 января.

Соревнования в отборочной группе В пройдут в минском дворце спорта «Уручье». Соперниками белорусов будут сборные Косово (30 января), Андорры (31 января) и Норвегии (2 февраля). Билеты на каждый игровой день стоят Br2 и Br3, в зависимости от места на трибунах.

В следующий квалификационный раунд мирового первенства, матчи которого пройдут в конце октября, выйдут по две лучшие команды из восьми групп. Победитель минского турнира на следующем этапе попадет в группу 8, где также сыграют сборные Португалии и Чехии, вторая команда будет выступать в группе 4 вместе с Италией и Венгрией.

Финальный этап чемпионата планеты по мини-футболу пройдет с 12 сентября по 4 октября 2020 года в Литве.

 Максим Галкин показал новые фото двойняшек Лизы и Гарри
Елизавета Боярская кардинально сменила имидж
«Должна извиниться»: как Медведевой помириться с Тутберидзе
Ганский полузащитник перешел в «Барселону» на правах аренды
Роналду и Месси сравнялись по количеству незабитых пенальти
СМИ: Защитник «Арсенала» выбыл до конца сезона из-за травмы
«Вашингтон» провел два собрания после 5 поражений подряд в НХЛ
СМИ: Защитник «Ахмата» близок к переходу в «Ньюкасл»
Хоккеист российской молодежки назвал критику фанатов бредом
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь