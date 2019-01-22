Сборная Беларуси по мини-футболу завершает подготовку к квалификации ЧМ-2020

Под началом главного тренера белорусской команды Андрея Толмача в спорткомплексе «Ратомка» к старту готовятся 16 игроков:

вратари — Андрей Головнев («Лидсельмаш», Лида), Владимир Стремилов («БЧ», Гомель), Вячеслав Щербаченя («Дорожник», Минск);.

полевые игроки — Александр Белый, Антон Гусаков (оба — «Витэн», Орша), Дмитрий Гончаров, Владимир Жигалко, Дмитрий Лось (все — «Лидсельмаш», Лида), Олег Горбенко, Руслан Лазюк, Павел Раговик, Александр Ольшевский, Александр Чибисов, Игорь Щербич (все — «Столица», Минск), Владислав Селюк (ВРЗ, Гомель), Дмитрий Шимановский («УВД-Динамо», Гродно).

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Еще один футболист Сергей Крыкун из российской «Тюмени» прибудет в тренировочный лагерь сборной Беларуси 27 января.

Соревнования в отборочной группе В пройдут в минском дворце спорта «Уручье». Соперниками белорусов будут сборные Косово (30 января), Андорры (31 января) и Норвегии (2 февраля). Билеты на каждый игровой день стоят Br2 и Br3, в зависимости от места на трибунах.

В следующий квалификационный раунд мирового первенства, матчи которого пройдут в конце октября, выйдут по две лучшие команды из восьми групп. Победитель минского турнира на следующем этапе попадет в группу 8, где также сыграют сборные Португалии и Чехии, вторая команда будет выступать в группе 4 вместе с Италией и Венгрией.